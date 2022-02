Nu Linh, musicienne et fan de makeup : « Avoir une routine me permet vraiment de m’exprimer »

Dans Lâche ta routine, une Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Nu Linh, artiste et lectrice assidue de Madmoizelle, qui nous révèle son rituel makeup.

En répondant à notre appel à témoignage, Nu Linh a retenue toute notre attention. Autrice, compositrice et interprète, elle a fait de la musique sa vie. Créative de nature, elle utilise le maquillage comme un véritable moyen d’expression. Perles qui parcourent ses edges, liner parfait, teint ultra glowy… La beauté, elle connaît. Voilà sa routine.

Sa routine makeup

« Vu que je suis une artiste, j’ai besoin de constamment me renouveler, dans mes idées, mon make up, etc. Pour que ma mise en beauté soit cohérente avec ma musique et mes envies du moment. »

Son correcteur – The Overachiever Concealer d’Huda Beauty

« J’adore ce correcteur parce qu’il est bien couvrant ce qui me permet de couvrir mes taches car dernièrement j’ai fait une grosse crise d’acné avec le port du masque. Et il me reste quelques cicatrices à camoufler par-ci par-là. Ce correcteur fait le job à la perfection. »

The Overachiever Concealer, Huda Beauty, 29,90€

Son fond de teint – Faux Filter Luminous Matte d’Huda Beauty

« J’utilise ce fond de teint depuis un moment. Je l’applique au Beautyblender. Il a une couvrance modérée et laisse la peau glowy sans baver à la fin de la journée ou laisser de texture grasse-collante. »

Faux Filter Luminous Matte, Huda Beauty, 39,90€

Son contouring – Sunkissed Bronzing Cream Casino de Nars

« J’adore la texture de ce produit. Entre le baume et la crème, il permet de bien estomper mon contouring à la fois au niveau du nez et des joues. Et sa couleur est parfaite. Pour faire l’highlight sur le nez, j’utilise le correcteur The Over Achiever Concealer d’Huda Beauty dont j’ai parlé plus haut, mais dans une teinte beaucoup plus claire que la mienne, pour apporter de la lumière. »

Bronzing Collection Sunkissed Bronzing Cream, Nars, 26,60€ au lieu de 38€

Crédit : @nulinh

Son blush – Cloud Paint de Glossier

« J’applique ce blush sur mes joues et sur le nez pour un effet ensoleillé. Je l’adore parce que le format très liquide permet vraiment de pouvoir contrôler et doser l’intensité des pigments. »

Blush Cloud Paint, Glossier, 18€

Sa poudre libre – Lock it de KVD Beauty

« Pour parfaire mon teint et permettre au fond de teint de tenir, j’ajoute une fine couche de poudre libre sur les arrêtes de mon nez et mes cernes. Celle que j’utilise est la KVD Beauty Lock It, que j’aime beaucoup parce qu’elle est fine et ne blanchit pas la peau. C’est une vraie poudre transparente qui fait parfaitement bien son travail. »

Poudre libre Lock It, KVD Beauty, 38€

Son baume à sourcils – Baume 24 Hour Super Brow de KVD Beauty

« J’utilise ce baume parce qu’il s’estompe bien, j’arrive bien à le manipuler et je peux même faire des ombrés avec. C’est vrai que ce n’est pas facile de trouver le bon baume pour les sourcils parce qu’il font parfois too much. Avec celui-ci je peux bien doser et obtenir le résultat que je souhaite. Pour une meilleure définition, je souligne mon arcade avec le reste de correcteur qui se trouve déjà sur mon pinceau. »

Gel à sourcils, KVD Beauty, 21€

Son liner – Liquid Waterproof Colored Felt Liner de Sephora

« Des liners, j’en ai essayé beaucoup. Mais c’est, sans hésiter, l’Eyeliner Liquid Waterproof de Sephora que je préfère. Je l’adore pour deux raisons : il ne bave pas et me permet de faire des traits fins et précis grâce à un pinceau feutre. »

Liquid Liner waterproof, Sephora Collection, 9,99€

Son mascara – Sea surfer curl de Tarte Cosmetics

« Ce mascara est génial. Il ne fait pas de paquets et donne beaucoup plus de longueur et de volume à mes cils. Pour avoir naturellement de petits cils fins et droits, ce mascara me permet de les courber et de les faire tenir en place toute la journée. »

Sea Surfer Curl, Tarte, 27€

Son contour des lèvres – Creamy Color Comfort Lip Liner de Kiko

« Après avoir appliqué du baume à lèvres riche, j’applique ce liner pour les lèvres afin de donner plus de volume à ma bouche. Et la texture de ce produit est super parce qu’il permet d’être estompé vers l’intérieur des lèvres pour un effet plus naturel. »

Creamy Color Comfort, Kiko Cosmetics, 3,49€

Son rouge à lèvres – Liquid Lipstick Lip Injection de Too Faced

« J’adore les rouges à lèvres Liquid Lipstick Lip Injection de Too Faced. J’ai les lèvres souvent sèches, et pour des rouges à lèvres mats, ils ne craquèlent pas sur ma bouche et j’ai même l’impressions qu’ils délivrent un peu d’hydratation. Les teintes sont incroyables aussi, elles collent bien à ma carnation. »

Lip Injection, Too Faced, 25€

