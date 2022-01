Comment adopter l’eyeliner blanc du dernier défilé Dior pour un look « couture »

Le maquilleur Peter Philips partage ses astuces pour adopter l’eyeliner blanc, la star incontestée du défilé printemps-été 2022 de Dior.

Ce lundi 24 janvier, Maria Grazia Chiuri a investi le musée Rodin à Paris pour présenter sa collection haute couture printemps-été 2022 pour Dior.

Au programme, des robes diaphanes, des broderies spectaculaires, des collants « bijoux » et des tailleurs aux lignes épurées qui mettent en avant l’incroyable savoir-faire des ateliers de la célèbre maison de couture — laquelle vient de fêter ses 75 ans.

Si les silhouettes restent fidèles au style de la créatrice, le maquillage tranche avec les habitudes de la maison. Exit l’eyeliner noir signature de Maria Grazia Chiuri : pour le retour des beaux jours, Peter Philips, Directeur de la Création et de l’Image du maquillage Dior, mise sur l’eyeliner blanc, qui vient souligner le regard à la façon d’un brin de fil à broder.

Un choix audacieux dont le maquilleur dévoile toutes les subtilités au Vogue US.

L’eyeliner blanc du défilé Dior, une idée lumineuse pour éclairer le visage

Pour la mise en beauté des mannequins, Peter Philips a décidé de réinterpréter le trait d’eyeliner noir très graphique si cher au cœur de la designer italienne.

« Cette collection est plus fluide, moins graphique », confie le maquilleur à notre consœur du magazine Vogue. « Un maquillage des yeux noir l’aurait rendue plus classique, alors que le blanc la rend plus lumineuse. »

Pour réaliser ce look, Peter Philips a commencé par appliquer un crayon blanc sur la muqueuse inférieure et supérieure, au ras des cils, puis a utilisé un eyeliner blanc pour tracer une ligne épaisse qui va du coin interne de l’œil jusqu’au coin externe de la paupière inférieure, à la façon d’un eyeliner inversé.

Afin de conserver le côté très conceptuel de ce look, le makeup artist a préféré ne pas mettre de mascara, mais il concède volontiers qu’enrober ses cils d’une formule bien noire « permet de le rendre plus portable » dans la vie de tous les jours.

Et pour le reste du maquillage ? Un teint tout en transparence, des sourcils disciplinés et une touche de baume à lèvres sur la bouche pour une brillance naturelle.

Le shopping eyeliner blanc pour un regard « Diorissime »

Eyeliner feutre Diorshow On Stage Liner teinte « Matte White » de Dior, 36€

Crayon khôl Glide Liner Waterproof teinte « White Snow » de Sephora Collection, 9,99€

Crayon yeux rétractable teinte « White » de NYX, 5,90€

