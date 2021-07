L’eyeliner inversé, nouvelle tendance beauté qui affole les réseaux sociaux, ne date pas d’hier

L’eyeliner classique, on connaît. Le liner graphique, ça fait quelques mois qu’on en parle et qu’on apprend doucement à le reproduire à la maison. Mais voilà qu’une déclinaison du célèbre khôl fait son apparition : le reverse liner. Et il fait beaucoup parler de lui.

Le liner allonge l’oeil, apporte une touche de couleur au visage et rend le regard plus intense. Des qualités qui le rendent incontournable à nos yeux ainsi qu’à ceux des maquilleurs qui aiment s’amuser avec les nuances et les textures de ce cosmétique si tendance. Et ils sont tellement friands de nouvelles expériences makeup que certains n’hésitent pas à faire du neuf avec du vieux…

La preuve avec le reverse liner (ou liner inversé en français). Cette méthode consiste tout simplement à appliquer votre eyeliner au ras des cils inférieurs et à faire dépasser la petite virgule au niveau du coin externe de l’oeil pour élancer le trait.

Bleu, vert, orange, violet, rose, noir, blanc, jaune… Le liner inversé se cuisine à toutes les sauces et certaines n’hésitent pas à étirer la ligne de l’oeil pratiquement jusqu’aux tempes pour un effet plus graphique. D’autres s’amusent avec l’accumulation de couleurs histoire de bousculer les habitudes, quand certaines décident d’appliquer leur liner en s’amusant des formes et des lignes.

Le khôl : la toute première source d’inspiration du reverse liner

Bien que le reverse liner soit sous le feu des projecteurs aujourd’hui, force est de constater que ce trait plutôt épais placé sous les yeux ne date pas d’hier puisqu’il est largement inspiré du khôl !

Ce cosmétique de couleur noire s’est largement répandu au Moyen-Orient et partout dans le monde, depuis l’époque de l’ancienne Égypte jusqu’à notre ère. Depuis, sa formule a évidemment changé (heureusement puisqu’il y a plusieurs millénaires, elle contenait du plomb), mais l’inspiration reste bien intacte et elle prend vie à travers du liner inversé qui en plus de son esthétisme, est réputé pour être beaucoup plus facile à réaliser qu’un trait d’eyeliner classique.

À vos pinceaux !

Crédit de la photo à la une : @dmv.makeupartistry @lucyvcreations

