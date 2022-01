Une pro vous apprend à choisir LE rouge à lèvres qui vous correspond

Le rouge sublime toutes les carnations, mais encore faut-il bien le choisir ! Une pro nous donne tous ses conseils.

À l’instar de l’eye-liner de pin-up et du smoky-eye, la bouche rouge fait partie des grands classiques du maquillage : sans cesse réinventée, jamais dépassée. Et on comprend pourquoi ! En deux coups de raisin, cette teinte illumine le teint et donne du caractère au visage.

Un vrai « beauty statement » qui peut être adopté par toutes les carnations, à condition d’utiliser le bon ton. Fanny Maurer, International Make Up Artist pour KVD Beauty, nous donne tous ses conseils pour choisir le rouge idéal.

Comment choisir le bon rouge pour sa couleur de peau ?

Pour trouver le rouge qui mettra le plus en valeur son teint, il est souvent conseillé de se fier au sous-ton de sa peau. Selon cette méthode, si le teint est plutôt chaud, un rouge orangé, brique ou tirant sur le marron sera le plus flatteur. À l’inverse, s’il est plutôt froid, un rouge bleuté – et même carrément fuchsia – sera plus adapté.

Pour Fanny Maurer, même si cette astuce de pro n’est pas inintéressante, il ne faut pas la suivre au pied de la lettre. Elle explique à Madmoizelle :

« En ne se fiant qu’au sous-ton de sa peau, on oublie d’autres critères importants comme la couleur de ses yeux, celle de ses cheveux, et même tout simplement sa personnalité. Même en suivant toutes les règles qui existent, il n’y a qu’en essayant la couleur sur ses lèvres qu’on pourra savoir si elle nous va ou non — à carnation similaire, le résultat peut être totalement différent d’une personne à une autre. »

Mais comment fait-on si on ne peut pas tester tout le magasin sur ses lèvres ? La makeup artist nous éclaire :

« Même si je ne conseille pas forcément de regarder la couleur des veines sur ses poignets pour choisir son rouge [si elles sont bleues/violettes, on considère que le teint est froid, et si elle sont vertes, que le sous-ton de la peau est chaud, ndlr] en règle générale, quand on a une peau pâle, on peut opter sans souci pour une teinte qui tire vers le rose. Si on a une peau plutôt olive ou mate, un rouge bleuté sera plus complémentaire. Et pour les peaux noires, à part les tons pêche, qui sont bien trop fades, c’est encore plus simple : elles peuvent tout porter ! »

Pour être sûre de ne pas se tromper, certains rouges sont aussi connus pour sublimer absolument toutes les carnations. C’est notamment le cas des teintes Outlaw de KDB Beauty, Ruby Woo de MAC ou encore Red For Me de Maybelline.

Comment appliquer son rouge à lèvres rouge ?

Le rouge est une teinte polyvalente qui s’adapte à tous les looks et il est facile de nuancer son impact en jouant sur la technique d’application. « En fonction du style qu’on veut adopter, on peut réaliser une bouche très glamour, avec un dessin très net, mais aussi obtenir un résultat beaucoup plus décontracté », explique Fanny Maurer.

Pour une bouche rouge sans prise de tête, elle conseille de commencer par dessiner le contour de ses lèvres avec un crayon de la même teinte que son rouge à lèvres, d’estomper la ligne avec un pinceau, puis d’appliquer la matière avec le doigt en effectuant de légers tapotements.

Pour un résultat plus « hollywoodien », elle recommande d’appliquer le rouge à lèvres en premier puis, en seconde étape, de redessiner le contour avec un crayon assorti. « Si on a opté pour un rouge mat, très tendance depuis plusieurs années, on peut en profiter pour exagérer légèrement le volume de ses lèvres, car cette texture a tendance à accentuer la finesse de la bouche », conseille l’experte.

Et pour le reste du maquillage ? Tout est possible avec une bouche rouge :

« De mon côté, quand je pars sur une bouche glamour, j’aime travailler mon teint, mettre beaucoup de mascara et c’est tout. Mais c’est une question de goûts et de personnalité : sur certaines personnes, le total look yeux et lèvres sera canon, et sur d’autres, une bouche rouge et un teint très légèrement corrigé, sans rien de plus, sera aussi superbe. »

Le shopping pour une bouche qui voit rouge

Le rouge qui va à tout le monde

Everlasting Liquid Lipstick teinte Outlaw de KVD, 19,90€

Le rouge des peaux très claires

Powder Kiss Lipstick teinte Werk, Werk, Werk de MAC, 23€

Le rouge des peaux claires

Rouge Velvet The Lipstick teinte Rubi’s Cute de Bourjois, 13,99€

Le rouge des peaux moyennes

Velvet Matte Lip Pencil teinte Mysterious Red de NARS, 29,90€

Le rouge des peaux mates

Rouge à lèvres Hot Lips 2.0 dans la teinte Red Hot Susan de Charlotte Tilbury, 35€

Le rouge des peaux foncées

Rouge Signature Encre à Lèvres Liquide Mate teinte I radiate de L’Oréal Paris, 12,30€

