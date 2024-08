Infidèle un jour, infidèle toujours ? Ce que les experts en disent vraiment

« Un infidèle, un infidèle toujours. » Vraiment ? Et si on laissait de côté les dictons populaires pour écouter ce que les thérapeutes de couple ont à nous dire sur cette épineuse question ?

Ah, l’infidélité ! Ce sujet qui fait couler autant d’encre que de larmes. Qui n’a jamais entendu le fameux dicton « Un infidèle, un infidèle toujours » ? Mais attention, avant de jeter la pierre à votre pote qui reprend son ex volage ou de devenir parano avec votre nouveau crush au passé tumultueux, prenons le temps de démêler le vrai du faux. Car figurez-vous que la réalité est bien plus nuancée que ce que les ragots de machine à café voudraient nous faire croire !

Le mythe de l’infidèle incurable

Première chose à savoir : non, tous les infidèles ne sont pas des cas désespérés condamnés à répéter leurs erreurs jusqu’à la fin des temps. Ouf, on respire ! Selon les psychologues, les absolus comme « toujours » sont rarement vrais dans le domaine des relations humaines. Et elle ne sort pas ça de son chapeau : des recherches ont montré que tous les anciens infidèles ne remettent pas le couvert dans leurs relations suivantes.

Alors pourquoi ce mythe est-il si tenace ? « Beaucoup de gens ont peur d’être trompés, alors croire à des règles claires et nettes peut les aider à se sentir plus en sécurité« , voilà ce que l’on peut lire. En gros, c’est plus rassurant de se dire « tous les infidèles sont des salauds » que d’admettre que la réalité est plus complexe. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus qu’il faut faire confiance les yeux fermés à quelqu’un qui a déjà trompé !

Les signes encourageants selon les pros

Maintenant qu’on a déboulonné le mythe, vous vous demandez sûrement : « Ok, mais comment savoir si mon/ma chéri(e) au passé trouble a vraiment changé ? » Pas de panique, les thérapeutes ont quelques pistes pour vous :

La transparence, ça vaut de l’or : Si votre partenaire parle ouvertement de son passé sans qu’on ait besoin de lui tirer les vers du nez, c’est plutôt bon signe. Ça montre qu’il/elle assume ses erreurs et veut partir sur des bases saines. La lucidité, c’est la clé : Un(e) ex-infidèle qui a fait son introspection devrait être capable d’expliquer pourquoi il/elle a dérapé, sans se chercher d’excuses bidons. « C’est la faute à la tequila » ? Mouais, on repassera. L’empathie, ça ne s’invente pas : Si votre moitié comprend vos doutes et vos craintes sans se vexer ou vous faire culpabiliser, c’est qu’il/elle a probablement grandi depuis ses erreurs passées. La récidive, c’est pas ouf : Bon, on va pas se mentir, quelqu’un qui a trompé une fois a plus de chances de se ressaisir que celui ou celle qui collectionne les conquêtes extra-conjugales comme des trophées. Les actes parlent plus que les mots : Juger qu’on ne trompera plus jamais, c’est facile. Mais aller en thérapie pour comprendre ses erreurs et travailler sur soi ? Ça, ça montre une vraie volonté de changement.

Au-delà des clichés : comprendre pour mieux avancer

Alors, infidèle une fois, infidèle pour toujours ? Vous l’aurez compris, la réponse n’est pas aussi simple qu’un oui ou un non. Chaque situation est unique, et il n’existe pas de formule magique pour prédire si quelqu’un va retomber dans ses travers ou non.

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’infidélité n’est pas une fatalité. Les gens peuvent changer, apprendre de leurs erreurs et devenir de meilleurs partenaires. Mais attention, ça demande du travail, de l’honnêteté et une bonne dose de communication.

Que vous soyez celui/celle qui a trompé ou qui a été trompé(e), l’important est de ne pas rester prisonnier des clichés. Comprendre les raisons derrière l’infidélité, travailler sur soi et sur sa relation, c’est ça la vraie clé pour avancer et construire quelque chose de solide.

Et n’oubliez pas : si vous avez des doutes ou des questions sur votre relation, n’hésitez pas à consulter un thérapeute de couple. Parce qu’au final, chaque histoire est unique, et seuls vous et votre partenaire pouvez décider si votre relation mérite une seconde chance.