Lip Basting : la méthode rapide et validée par les experts pour lutter contre les gerçures

Une méthode d’hydratation des lèvres commence à faire parler d’elle sur TikTok. Son nom ? Le Lip Basting. Et même les dermatos la recommandent…

Vous n’avez jamais remarqué que plus vous appliquez du baume à lèvres plus ces dernières semblent sèches et craquelées ? C’est normal, c’est parce qu’il manque un élément essentiel à cette routine hydratante. Voilà pourquoi la méthode du Lip Basting a été plébiscitée par de nombreux dermatologues. Mais en quoi consiste-t-elle ? On vous explique.

Comment adopter le lip basting ?

Le rituel du Lip Basting se décline en 3 étapes principales. Pas de panique, ce dernier ne nécessite pas forcément que vous vous ruiniez en produits cosmétiques puisqu’il consiste à utiliser 2 produits que vous pouvez aussi bien appliquer sur votre visage, votre corps ou vos lèvres…

Première étape : appliquer de l’acide glycolique sur les lèvres

Tout comme la peau, les lèvres ont d’abord besoin d’être exfoliées avant d’être hydratées. Mais attention, pas question d’utiliser un gommage en grain, bien trop agressif pour cette zone fragile du visage ! Un exfoliant chimique de type acide glycolique fera très bien l’affaire. Ce dernier va venir décoller les cellules mortes sans frottement afin de permettre aux actifs hydratants du soin de pénétrer l’épiderme. Mais attention, pas besoin d’en appliquer des tonnes. Une goutte pour l’ensemble de la bouche suffit amplement.

Deuxième étape : ajouter un soin hydratant en couche épaisse

Une fois que l’acide glycolique a fait son travail, place à l’hydratation. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une crème hydratante riche à la composition relativement clean. À appliquer en couche épaisse (quitte à ce que vos lèvres soient blanches au début), cette dernière va venir nourrir votre peau en profondeur.

Troisième étape : laisser sécher

Si vous avez appliqué votre crème en couche épaisse et qu’un film blanc recouvre vos lèvres, pas de panique, le soin va pénétrer doucement, mais sûrement la peau. En quelques minutes déjà (le temps de vous maquiller par exemple ou de procéder à votre routine beauté habituelle), la crème aura déjà disparu. Et vos lèvres n’auront jamais été aussi rebondies, repulpées, hydratées et apaisées.

Éviter de trop s’humecter les lèvres

Le problème quand on a les lèvres sèches, c’est qu’en plus d’appliquer du baume, on a tendance à les humecter très (trop) régulièrement. Si ce geste semble apaiser les tiraillements au début, il s’avère en réalité contre productif. Pourquoi ? Eh bien parce que la salive contient des enzymes, qui favorisent la digestion. En humidifiant vos lèvres, vous déposez ces agents sur votre peau et ces derniers vont commencer à l’agresser et à l’assécher. Résultat ? Elle se déshydrate. Pensez-y quand vous aurez envie de le faire la prochaine fois…