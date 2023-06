Oubliez le traditionnel cahier de vacances, voici une plateforme de cours d’anglais en ligne

Une lectrice de Madmoizelle a accepté d’essayer Novakid avec sa fille de six ans. Une plateforme qui se présente comme une école d’anglais en ligne pour les enfants. Elle nous fait son retour d’expérience.

Nous sommes en 2023 et le plus souvent, les parents à qui vous poserez la question vous répondront qu’ils souhaitent que leurs enfants soient sensibilisés le plus tôt possible à une autre langue vivante, pour des facilités d’apprentissage évidentes.

Alors évidemment, tous les parents ne sont pas égaux à ce niveau-là, car les cours particuliers en dehors de l’école nécessitent du temps, de l’organisation, et de l’argent. C’est ainsi que certaines solutions peuvent apparaître comme ingénieuse, c’est le cas des plateformes comme Novakid : l’école d’anglais en ligne pour les enfants de quatre à douze ans.

Dans le cas de Novakid, les promesses sont nombreuses : un apprentissage avec un locuteur natif, un enseignement certifié et adapté à chaque niveau, un espace personnalisé pour parents et enfants, le tout accessible via un ordinateur ou une tablette. Notre lectrice Rosie s’est prêtée au jeu, voici ses retours sur cette expérience et ceux d’Eliane sa fille de six ans.

Prendre des cours particuliers par vidéo

Lors de la première connexion, Rosie s’est créée un compte, elle a indiqué l’âge de sa fille afin d’avoir un cours et un professeur adéquat. Ensuite, elle a pu choisir l’heure de la leçon qui lui convenait, en l’occurrence, un samedi à 14 heures. Par la suite, le suivi de Novakid est continu, puisqu’elle a reçu a plusieurs reprises des messages par SMS et WhatsApp afin de confirmer sa présence pour le jour J.

Message de confirmation Novakid via Whatsapp // Source : Novakid

Madmoizelle : Penses-tu que les cours dispensés à l’école soit suffisant pour apprendre une langue vivante ?

Rosie : Eliane est seulement au CP, mais elle a déjà eu une initiation à la maternelle. Le fait de comprendre d’autres langues lui plaît beaucoup. Après elle entend souvent parler anglais par les musiques que l’on peut écouter à la maison, et quand nous recevons des amis qui ne sont pas francophones, cette langue reste privilégiée. Avec son père, il nous arrive de discuter d’Eliane en sa présence, et nous utilisons l’anglais. Même si elle ne comprend pas par les mots, je pense qu’elle arrive à capter certaines choses par les intonations ou les expressions.

Eliane : J’ai des cours d’anglais à l’école, mais j’ai préféré ça !

Madmoizelle : As-tu aimé être sur l’ordinateur avec ta maman ?

Eliane : Oui, j’ai pu tenir la souris.

Rosie : Le côté vidéo ludique permet de capter l’attention plus facilement pour des jeunes enfants. Ils ont l’impression de jouer. Même si à son âge, il faut évidemment être à ses côtés tout au long de la séance. Par ailleurs, je suis vigilante au temps qu’elle passe devant les écrans.

Madmoizelle : Que penses-tu de l’interface de Novakid ? Aurais-tu quelques mots à dire sur l’expérience utilisateur ?

Rosie : C’est top et est très simple. Il y a deux catégories, sur la première, il s’agit de leçons accessibles aux parents et sur la seconde des jeux sur laquelle les enfants peuvent rester en autonomie. Il y a des missions quotidiennes avec un système de point et des étoiles à gagner. Tout un univers a été créé avec des personnages animés à choisir, donc les enfants peuvent s’identifier. C’est vivant.

Madmoizelle : Qu’as-tu préféré sur le site ?

Eliane : Il est bien, ce que j’ai préféré, c’est choisir les bonhommes au début. J’ai pris la fée !

Cours d’anglais particulier sur la plateforme Novakid // Source : Novakid

Des cours d’anglais adaptés au niveau de l’enfant

Chaque cours dure environ 25 minutes afin que l’élève reste attentif. Nul besoin de livre, cahier ou stylo, le contenu est entièrement prévu par vidéo interactive. Afin de ne pas décourager les élèves, le professeur ne donne pas de note et récompense verbalement l’enfant. À chaque fois qu’une étape est validée, durant la séance, une étoile s’illumine. Les résultats de l’enfant sont enregistrés, afin que les parents puissent suivre leur progression.

Pour un enfant de l’âge d’Eliane, entre quatre et six ans, le programme est élaboré sur huit mois, avec une fréquence de deux séances par semaine. Au fil des rendez-vous avec son professeur, l’enfant apprendra à saluer et à dire au revoir, décrire les couleurs, les formes et les sentiments, nommer les meubles, les animaux, les fruits, les parties du corps et les vêtements. Il saura compter jusqu’à dix et distinguer les lettres de l’alphabet. Il commencera également à utiliser les structures « j’aime » et « je peux ».

À la fin du premier cours d’essai, Rosie a reçu un mail « homeworks » avec quatre exercices non obligatoire à faire avant la prochaine séance. Il s’agit surtout d’exercer la prononciation de l’enfant en cliquant sur des couleurs et des chiffres.

Cours d’anglais particulier sur la plateforme Novakid // Source : Novakid

S’impliquer davantage dans la scolarité de l’enfant

Madmoizelle : Avez-vous passé un bon moment ?

Rosie : C’était cool ! À titre personnel, j’avais juste peur que l’attention d’Eliane s’envole avant la fin, mais elle a suivi jusqu’au bout et elle était contente.

Eliane : J’aimerais bien faire plus d’un cours.

Rosie : Je pense que pour une première leçon, c’était très bien, parce que ça faisait un rappel de chose qu’elle savait déjà et il y avait quelques nouveaux éléments. À cet âge-là, c’est toujours bien d’approfondir et de répéter. Je ne sais pas si deux cours par semaine seraient réalisables pour ma fille, car elle a déjà des activités extra scolaires, mais un, ce serait envisageable.

D’ailleurs, Novakid propose plusieurs formules en fonction de l’âge et de l’objectif que vous fixez à votre enfant avec des tarifs dégressifs : plus votre enfant prendra de cours, moins ils seront chers à l’unité. Par ailleurs, vous pouvez choisir l’échelon de l’enseignant, à savoir si c’est un natif ou s’il possède un haut niveau d’anglais.

Tarifs pratiqués sur la plateforme Novakid // Source : Novakid

Si Rosie retient plusieurs points positifs de cet essai avec la plateforme Novakid, en premier le fait d’avoir une professeure qui s’exprime uniquement en anglais avec le bon accent. Même si elle a dû faire la traduction pour qu’Eliane puisse suivre tous les exercices, cela a motivé l’enfant à essayer de répondre en anglais.

Le fait que le cours ait lieu hors de l’école participe à construire une ambiance plus apaisée avec moins d’enjeux et de frustration. Et le dernier point soulevé, c’est l’interactivité de la plateforme qui transforme ce moment d’éducation en un véritable jeu. Il y a à la fois des cours et des activités divertissantes. En résumé, Eliane va certainement avoir droit à des cours d’anglais durant ses vacances d’été. Et si c’était ça, l’avenir des devoirs de vacances…

