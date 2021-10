Comment adopter l’eye-liner signature d’Adele ?

Adele est de retour, et avec elle notre envie de souligner nos yeux d’un trait d’eye-liner bien épais (et waterproof). Tuto.

Cet automne, la chanteuse Adele signe son grand retour sur le devant de la scène et elle n’est pas seule : son célèbre trait d’eye-liner noir est lui aussi de la partie, et il est plus graphique que jamais !

Considéré comme le look « signature » de la star, c’est sans surprise que la génialissime makeup-artist Pat MacGrath a décidé de recréer ce maquillage glamour d’inspiration rétro pour le dernier numéro du British Vogue.

Adele et l’eye-liner noir, une histoire d’amour « on fleek »

Entre Adele et l’eye-liner de pin-up, c’est une histoire d’amour qui dure : depuis 2008 et la sortie de son premier clip vidéo pour Hometown Glory, la chanteuse ne rate aucune occasion de mettre son regard en valeur avec un cat-eye noir de jais qui aurait fait pâlir d’envie toutes les starlettes de l’âge d’or hollywoodien.

Pochettes d’albums, unes de magazines, émissions TV, concerts… Plus Adele gagne en popularité, plus le trait s’affirme et s’épaissit. Un look qu’elle revêt comme un uniforme et qui fait parler de lui à chacune de ses apparitions.

Comment adopter le trait d’eye-liner d’Adele ?

Et il semble que la tendance n’est pas prête de s’inverser ! En effet, la publication des premières images d’Easy On Me, extrait du prochain album de la chanteuse, a provoqué un pic de recherches sur Google assez conséquent : d’après le magazine OK!, une heure après le partage de la video, les requêtes pour apprendre à réaliser l’œil de biche chéri de la star avaient augmenté de 9900% !

Avec un peu de chance, les curieuses (et les curieux) seront tombées sur cette excellente vidéo de la makeup-artist Lisa Eldridge, réalisée en collaboration avec Michael Ashton, l’un des professionnels du pinceau qui travaille régulièrement pour Adele.

« Pour l’eye-liner, j’utilise un produit en gel que j’applique d’abord sur ma main afin de le faire sécher un peu, ce qui le rend plus facile à travailler. Avec un pinceau, j’applique la matière en partant du centre de la paupière puis je l’étire vers l’extérieur de l’œil. Ensuite, je créé une virgule pour allonger le regard, et je trace une ligne très fine sur le coin interne de la paupière pour relier le tout. Une fois que j’ai cette base, je peux étoffer le trait en ajoutant plusieurs couches successives de produit. » Michael Ashton dans la vidéo de Lisa Eldridge THE Adele Makeup Tutorial

Oui, ça peut sembler technique, mais il ne faut pas oublier que « c’est en forgeant qu’on devient forgeron ». Alors si l’envie vous prend de jouer du pinceau, lancez-vous !

Shopping pour réaliser le cat-eye signature d’Adele

Eyeliner haute précision Roller Liner Noir Benefit 25€

Eyeliner texture mousse Epic black NYX 9,90€

Eyeliner Perma Precision Liquid Extreme Black Pat McGrath 36€

Eyeliner waterproof Liquidlast Point Black MAC 23€

