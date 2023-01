Et si le bronzer était LA solution ultime pour donner du volume à ses lèvres ? 

Des solutions pour booster le volume des lèvres, il y en a des tas. Mais quand la maquilleuse de célébrités Mary Phillips, partage son astuce pour le faire, là, ça fait le buzz.

Mary Philips est une maquilleuse comptant dans son portefeuille de clientes de grands noms du show-business comme Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lopez, Salma Hayek et bien d’autres. Disposant de presque 2 millions de followers sur Instagram, son travail est scruté à la loupe et très apprécié pour son glamour tout en subtilité. Habituellement plutôt discrète, cette dernière a récemment posté un tuto dévoilant son astuce ultime pour redessiner le contour des lèvres et ainsi obtenir plus de volume.

@maryphilips

Le bronzer : l’outil parfait pour des lèvres plus pulpeuses

La clé du volume obtenu par Mary Philips sur la bouche de ses clientes ne serait pas une nouvelle combinaison de contours des lèvres, mais bien l’utilisation d’un bronzer crémeux. Mais comment obtenir le même résultat ?

Pour commencer, il faut s’armer d’un petit pinceau estompeur, l’imbiber de votre bronzer en crème préféré et l’appliquer sur le contour de votre bouche en dépassant très légèrement.

Pour intensifier la couleur du bronzer, utilisez un crayon spécialement conçu pour le contour des lèvres de la même nuance que la crème bronzante que vous avez préalablement utilisée. Floutez le tout avec le même pinceau que celui que vous avez manipulé dans la première étape.

Appliquez ensuite au centre de votre bouche un rouge à lèvres rose nude (à choisir selon la carnation naturelle de vos lèvres). Complétez avec un gloss rosé ou transparent pour donner encore plus de volume à vos lèvres.

Terminez en utilisant un pinceau fluffy pour estomper le bronzer et obtenir un effet flouté.



Et voilà ! Vous avez réalisé, chez vous, une technique qui a fait la renommée d’une grande make up artist. Bravo !

Crédits de l’image de une @kendalljenner.

