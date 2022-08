Après de premières noces express en petit comité à Las Vegas en juillet, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont redit « oui » en Georgie. La chanteuse a enchaîné trois robes de mariées signées Ralph Lauren pour ces nouvelles noces encore plus fastueuses.

« Love dont’ cost a thing », chantait Jennifer Lopez en 2000. En 2022, cela ne coûte peut-être toujours rien, mais se marier a un sacré coût. Alors après de premières modestes noces le week-end du 16-17 juillet 2022 à Las Vegas où elle portait deux robes différentes, J.Lo a redit « oui » à Ben Affleck en plus grand comité sur une île privée de Géorgie (États-Unis) où l’acteur possède un domaine style colonial (l’imitation d’une ancienne plantation d’esclaves, comme le détaille homesandgardens.com) de 35 hectares ce 20-21 août 2022.

Et quoi de mieux que de faire de ses tenues de mariage un placement de produit et de vendre les photos de l’événement, afin de rentabiliser l’affaire ?

Ralph Lauren a créé les 3 nouvelles robes de mariée de Jennifer Lopez

Évidemment, Vogue a eu la primeur des photos des créations Ralph Lauren pour Jennifer Lopez. Le créateur états-unien (qui a grandi dans le Bronx, comme « Jenny from the block ») entretient une amitié de longue date avec la chanteuse, ce qui en fait un choix évident, émouvant, et donc convaincant.

Jennifer Lopez a porté 3 robes de mariées pour redire « oui » à Ben Affleck

En première tenue, Jennifer Lopez portait une robe colonne à col roulé, une silhouette emblématique de Ralph Lauren. Le dos-nu révélait l’application de perles à même la peau de la chanteuse, le long de sa colonne vertébrale, tel un bijou de corps, tandis que la partie jupe s’évase en un millier de mouchoirs façon traîne d’émotions.

La deuxième tenue de Jennifer Lopez ferait presque passer la première pour minimaliste puisqu’elle se composait de rangées de perles et de cristaux Swarovski. D’après Vogue, cette création a nécessité 700 heures de travail de broderies à la main sur du tulle de soie par 30 artisans ! Si les perles s’espaçaient le long de la poitrine pour suggérer un profond décolleté, le dos reste complètement nu. Une cascade de perles décorait également les épaules de l’interprète de « If you had my love ».

La troisième tenue de Jennifer Lopez jouait la carte de l’entrelacement. La robe près du corps se divise au niveau de la poitrine pour créer un décolleté en forme de serrure, et s’entre-croise à nouveau dans le dos le long de la colonne vertébrale jusqu’à la chute des reins de la chanteuse de « Ain’t your mama ». Un voile monté comme une capuche s’échappant du col de la robe la ponctuait en beauté.

« Love don’t cost a thing », donc, et sans doute que le mariage non plus si l’on s’appelle Jennifer Lopez-Affleck.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram du styliste robzangardi