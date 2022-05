Ce spray anti-humidité est le préféré du coiffeur de Jennifer Lopez et Kim Kardashian

Vous rêvez d’un produit qui vous empêchera enfin de friser comme un mouton à la moindre averse ou vague d’humidité ? Eh bien il existe, et les pros en sont dingues.

Qui ne s’est jamais retrouvée avec une couronne de mini bouclettes indisciplinées après être passée sous la pluie ou avoir mariné toute une journée dans la chaleur ? Qu’ils soient dus à un manque d’hydratation ou à l’électricité statique, les frisottis touchent tous les types de cheveux.

Pour limiter leur apparition, il existe de nombreux produits (shampoings, après-shampoings, soins sans rinçage etc.) qui promettent de lisser la fibre capillaire et de protéger la chevelure des intempéries. Chris Appleton, coiffeur star qui compte un grand nombre de célébrités parmi ses clients, ne jure que par un seul produit pour mater ces satanés frisottis : un soin qui imperméabilise les cheveux comme s’ils avaient enfilé un K-Way ! Dingue, non ?

Spray Dream Coat Super Natural de COLOR WOW

Imaginé pour révolutionner la vie des chevelures qui frisent au moindre pic d’humidité, ce soin sans rinçage permet d’imperméabiliser les cheveux jusqu’à 72 heures, tout en leur apportant de la brillance et en les protégeant contre la chaleur et les UV.

Sa formule contient un polymère qui, une fois activé par la chaleur du sèche-cheveux ou de la brosse soufflante, resserre les écailles et repousse l’humidité, permettant l’élimination des frisottis.

Tous les types de textures peuvent profiter des bienfaits du spray Dream Coat de COLOR WOW, mais ses effets sont les plus probants sur des longueurs ondulées, frisées ou bouclées.

Attention tout de même : pour que le produit fasse effet, il faut obligatoirement réaliser un brushing à l’air chaud, alors si vous avez plutôt l’habitude de laisser sécher vos cheveux à l’air libre, il n’est pas fait pour vous.

Retrouvez le Spray anti-humidité Dream Coat Super Natural de COLOR WOW, 30€

Crédit photo image de Une : DAPA Images