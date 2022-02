Pourquoi laisser sécher ses cheveux à l’air libre n’est pas forcément une bonne idée

Plutôt que d’utiliser un sèche-cheveux, il est souvent conseillé de « laisser sécher ses cheveux à l’air libre » pour éviter de les abîmer. Mais est-ce vraiment aussi simple que ça ? La réponse est non…

On le sait : la chaleur des appareils de coiffure électrique comme le sèche-cheveux et le fer à lisser peut assécher les cheveux et les rendre plus fragiles aux frottements. Afin de garder une chevelure en bonne santé, les professionnels conseillent souvent de les laisser sécher à l’air libre.

Seulement, il semblerait qu’attendre que ses cheveux sèchent naturellement ne soit pas une si bonne idée que ça… On vous explique tout.

La fatigue hygrale, le mal des cheveux surexposés à l’eau

Le matin quand on est pressée, ou le soir quand on a la flemme, il est facile de laisser ses cheveux mouillés sécher sur ses épaules. C’est plus rapide et, en plus, on a l’impression de moins abîmer ses longueurs.

Pourtant, laisser ses cheveux sécher pendant des heures ou se coucher avec les cheveux mouillés peut provoquer ce qu’on appelle la fatigue hygrale. Au magazine Allure, la trichologiste Stephanie Sey explique :

« Garder ses cheveux mouillés trop longtemps (par exemple la nuit, ou tous les jours si on se shampouine de façon quotidienne) peut provoquer une fatigue hygrale, qui endommage les cheveux en raison d’un gonflement excessif dû à une surexposition à l’eau. »

Cette « fatigue » abîme la structure même du cheveu en endommageant les écailles de la cuticule. À force d’être étirées, elles ne remplissent plus leur rôle de protection autour de la fibre capillaire. Résultat, les cheveux deviennent ternes, cassants et sans aucun tonus.

© Scandinavian Biolabs sur Pexels

Mais alors qu’est-ce qu’on fait si on ne doit ni les faire sécher à l’air libre, ni utiliser de sèche-cheveux ?

Comment sécher ses cheveux à l’air libre sans les abîmer ?

Comme souvent en beauté, rien n’est tout noir ou tout blanc : c’est la régularité plus que l’action en elle-même qui compte.

Utiliser un sèche-cheveux un peu chaud de temps en temps ne cassera pas vos longueurs de façon instantanée, tout comme vous coucher avec les cheveux mouillés quelques soirs par mois ne les transformera pas immédiatement en matière filasse. En revanche, si on le fait tous les jours, c’est plus embêtant.

Si vous aimez faire sécher vos cheveux à l’air libre, enroulez-les une quinzaine de minutes dans une serviette en microfibre ou un t-shirt en coton dès la sortie de la douche. Une fois que le maximum d’humidité aura été absorbée par les fibres, vous pourrez coiffer vos cheveux et laisser l’eau finir de s’évaporer tranquillement sans risquer d’endommager les écailles.

« C’est dans l’intérêt de vos cheveux de faire en sorte qu’ils passent de mouillés à secs le plus rapidement possible, car ils sont plus forts quand ils sont secs », confie le coiffeur Dafydd Thomas au magazine Allure. Plutôt facile, n’est-ce pas ?

