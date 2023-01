Utiliser une passoire pour se boucler les cheveux : l’idée sordide mais efficace made in TikTok

Sur TikTok, les idées fusent. La dernière en date ? Utiliser une passoire afin de se dessiner de jolies boucles pendant le séchage. Comment ça marche ? Est-ce que c’est dangereux ? On vous dit tout.

C’est le retour des hacks TikTok un peu WTF mais toujours aussi ingénieux. Cette fois, on ne vous parlera pas d’un nouveau masque menstruel ou d’une technique obscure pour rallonger le délai qui espace chaque shampoing, mais bien d’une méthode pour se boucler naturellement les cheveux grâce… À une passoire. C’est la créatrice de contenu Theogbells, cumulant sur son compte plus de 207k abonnés, qui a eu l’idée d’utiliser l’ustensile de cuisine pour remplacer le diffuseur de son sèche-cheveux. Une technique originale, mais efficace pour permettre aux boucles de sécher en gardant une belle ondulation serrée. Le tout, sans devenir mousseux ou s’emmêler.

Comment réaliser cette technique ?

Si Theogbells a été la première à publier cette technique sur TikTok, elle a, depuis, largement été reprise par d’autres utilisateurs du réseau social chinois. Si vous voulez l’essayer aussi, c’est finalement assez simple. Il suffit de placer les longueurs humides (préalablement protégée par un soin thermo-protecteur) dans la passoire et de maintenir le sèche-cheveux juste en dessous pour que ce dernier diffuse de la chaleur. Effectuez quelques mouvements de bas en haut pour donner du rebond aux boucles et une fois qu’elles sont sèches, vous pouvez passer au reste de vos cheveux et à vos racines. Simple, efficace.

Attention aux accidents

Si cette méthode semble fonctionner de façon magistrale, n’oublions pas une chose : le métal a tendance à retenir la chaleur et à devenir brûlant. Une problématique qui n’a pas grande importance quand on fait cuire des pâtes, mais qui peut conduire à des accidents quand on détourne son utilisation classique à des fins capillaires. En approchant de trop près la passoire très chaude, on risque de se brûler les mains, les oreilles, le cou ou encore le visage. Raison pour laquelle il vaut mieux la manipuler avec la plus grande attention et utiliser le sèche-cheveux à une température raisonnable pour éviter les brûlures au deuxième degré.

