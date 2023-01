La technique TikTok pour avoir la mâchoire de Bella Hadid

La mannequin Bella Hadid fascine TikTok, que ce soit pour des recettes de salade ou pour des techniques de maquillage pourtant vieille comme le monde. En ce moment, c’est le mewing qui permet de définir davantage la mâchoire en plaquant complètement la langue contre le palais par un effet de succion.

« So my name… My name is Bella Hadid » est devenue une bande-son virale sur TikTok où beaucoup de monde s’en sert pour ironiser autour d’une habitude de vie soi-disant saine ou esthétique, digne de la supermodèle. Ainsi, le réseau social chinois s’est un temps passionné pour sa recette de salade (concombre, poivron rouges, avocat, roquette et parmesan), puis pour sa technique de contouring de la mâchoire (jaw highlight). C’est maintenant au tour d’une astuce de demi-déglutition pour définir davantage la démarcation entre l’ovale du visage et le cou, afin d’afficher un minois de top-modèle.

La technique de mewing pour avoir une mâchoire aussi définie que Bella Hadid

Difficile à comprendre, la technique consiste à bien plaquer la langue contre son palais puis à déglutir à moitié, comme si on cherchait chasser sa salive vers l’arrière de la gorge afin de chasser l’air. On cherche par cet effet de succion l’impression d’avoir mis sa bouche sous vide. Ce n’est ni facile à décrire, ni facile à faire la toute première fois, mais une fois qu’on a saisi l’astuce, il devient aisé de la réaliser sur commande, le temps d’une photo ou d’une vidéo pour TikTok.

Néanmoins, on peut s’interroger sur la viralité de cette technique simple et gratuite. En effet, la forme du visage de Bella Hadid doit moins à ce genre d’astuce qu’à divers actes de médecine esthétique et d’opérations de chirurgie esthétique, de soins, d’esthéticiennes (ou facialists pour les fans d’anglicismes), de maquilleuses professionnelles, de jeux de lumière et de connaissance de ses bons angles. Si certaines personnes complexées par le contour de leur visage et de leur menton peuvent trouver une forme de bénéfice dans des techniques de maquillage, de déglutition forcée, ou même d’exercices de musculation de la mâchoire (qu’on appelle aussi mewing ou yoga du visage), la popularité de cette astuce pourrait tout aussi bien avoir comme effet pervers d’augmenter leur insatisfaction corporelle.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram de Bella Hadid.

