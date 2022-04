Ciao le bistouri, coucou les seringues : les injections ringardisent la rhinoplastie

Les rhinoplasties ne font que reculer depuis dix ans au Royaume-Uni, de 4878 opérations en 2013 à 1330 en 2021. Pas grâce au body-positivism, mais plutôt aux injections moins onéreuses, invasives, et source de regrets pour se refaire le nez.

Moins de bistouri, plus de coups d’aiguilles ? Comme le relève le média britannique The Guardian, le nombre de rhinoplasties pratiquées au Royaume-Uni est en baisse constante depuis une décennie, passant de 4878 opérations chirurgicales du nez en 2013 à 1330 en 2021.

Pour se refaire le nez à moindre frais, la médecine esthétique rivalise avec la chirurgie

Non forcément parce que les gens seraient moins matrixés par des standards de beauté inatteignables grâce au body-positivism, ni parce qu’ils se sentiraient mieux dans leur peau qu’il y a dix ans, mais plutôt grâce à d’autres alternatives.

C’est ce que suggère l’association britannique des chirurgiens esthétiques (British Association of Aesthetic Plastic Surgeons, également abbrégé BAAPS) :

« Les rhinoplasties sont toujours la sixième chirurgie esthétique la plus populaire chez les femmes. La différence est qu’il existe maintenant d’autres options. Nous parlons de traitements alternatifs non chirurgicaux, y compris l’injection de produits de comblement pour redresser les nez bosselés. »

Voir cette publication sur Instagram « Disons que cette charmante patiente a reçu un peu plus qu’une simple salade à sa pause déjeuner : elle a également commandé une élégante arrête de nez pointue et a été servie en 15 minutes seulement ! » légende sur Instagram le médecin esthétique Antoni Calmon.

Les avantages des injections pour se refaire le nez comparé à une rhinoplastie

Là où une rhinoplastie peut facilement plus de 7000 livres sterling (environ 8300€), de telles injections coûtent moins de 300£ (360€). Si la technique de chirurgie esthétique nécessite au moins une nuit à l’hôpital et jusqu’à deux semaines d’arrêts de travail, celle de médecine esthétique prend 10 minutes et permet de retourner à sa vie normale dès le jour même.

Bien moins invasives et onéreuses qu’une rhinoplastie, les injections d’acide hyaluronique pour aplanir bosses, creux, et autres déviations d’un nez séduisent donc de plus en plus. Si les résultats après la première fois s’estompent au bout de six mois à deux ans, de nombreux médecins esthétiques assurent qu’à force d’y retourner tous les ans, l’appendice nasal pourrait garder sa forme retouchée plus longtemps (donc que les retouches pourront être davantage espacé, comme tous les 3 ans, par exemple, en fonction des cas et des envies).

La dimension temporaire et résorbable des injections d’acide hyaluronique pour se refaire le nez évite aussi les hauts risques d’insatisfaction liés à une rhinoplastie, au résultat permanent. C’est ce que vient d’expliquer au Times le chirurgien plasticien Rahan Uppal également membre du BAAPS :

« La rhinoplastie a le taux d’insatisfaction le plus élevé de toutes les procédures cosmétiques. […] J’ai vu de nombreux patients qui regrettent toute l’opération et veulent revenir exactement à leur nez d’origine. »

Voir cette publication sur Instagram « Ce que vous devez savoir sur le redressage instantané du nez : Aucun scalpel n’est nécessaire et le niveau de douleur est proche de zéro. Pas de temps d’arrêt (vous pouvez être traitée sur le temps de votre pause déjeuner. Le résultat dure jusqu’à 8 mois (c’est assez de temps pour décider de faire une opération chirurgicale ou non) » explique sur Instagram le médecin esthétique Antoni Calmon.

Résorbables, les injections évitent de regretter le résultat d’une rhinoplastie permanente

Bella Hadid, mannequin-star aujourd’hui âgée de 25 ans qui a eu recours à une rhinoplastie à l’âge de 14 ans, vient d’ailleurs d’illustrer ce genre de regrets si communs post-opération chirurgicale, auprès de Vogue :

« J’aurais aimé garder le nez de mes ancêtres. »

© Capture d’écran Instagram @bellahadid

Comparées à une rhinoplastie, les injections d’acide hyaluronique pour se refaire le nez possèdent donc de nombreux avantages, économiques, cliniques, mais aussi psychologiques.

C’est aussi une possibilité à envisager pour d’autres complexes physiques, si le travail sur soi pour davantage de confiance et d’amour propre ne suffisent pas. Car l’assurance sera toujours moins chère et plus efficace que n’importe quel coup de seringue ou de bistouri.

