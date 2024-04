Limiter les écrans dans les maternités, les interdire dans les crèches… un nouveau rapport préconise des limitations strictes

Un rapport préconise l’interdiction des écrans aux enfants de moins de trois ans, mais aussi l’interdiction des téléphones portables aux moins de 11 ans et d’interdire l’accès aux réseaux sociaux jusqu’à 15 ans.

Des préconisations radicales. Ce mardi 30 avril, un rapport d’experts, sera remis à Emmanuel Macron. Celui-ci prône l’interdiction de l’usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, l’interdiction des téléphones portables aux moins de 11 ans, et une limitation stricte de leur accès les années suivantes pour les adolescents jusque 15 ans. Ces derniers, eux, ne devraient avoir accès qu’à quelques réseaux sociaux, ceux considérés comme « éthiques ».

« Nous avons été bousculés par ce que nous avons vu: des stratégies de captation de l’attention des enfants. Les biais cognitifs sont utilisés pour enfermer les enfants sur leurs écrans, les contrôler, les réengager, les monétiser », a déclaré Amine Benyamina, neurologue et co-président du comité d’experts dans un entretien à Ouest-France.

Les experts « inquiets » pour l’avenir de « notre civilisation »

Dans ce rapport, la commission d’experts spécialement missionnée par le gouvernement alerte sur « la réalité de l’hyper connexion subie des enfants » et « les conséquences pour leur santé, leur développement, leur avenir ». Ils estiment également être inquiets pour l’avenir « de notre société, notre civilisation ».

Selon le rapport, les écrans provoquent des effets très négatifs sur les enfants notamment « sur le sommeil, la sédentarité, qui favorise l’obésité, ou encore la myopie », rapporte La Voix du Nord, qui a eu accès au rapport.

Les experts pointent le rôle des réseaux sociaux comme « facteur de risque » de dépression ou d’anxiété, en cas de « vulnérabilité préexistante ».

Alors pour « reprendre le contrôle » sur le bon développement des enfants et adolescents, les experts appellent à empêcher tout usage des écrans par des enfants de moins de 3 ans, en ouvrant ensuite, entre 3 et 6 ans, un accès « fortement limité », « avec des contenus de qualité éducative et accompagné par un adulte ». Il souhaite n’autoriser le téléphone portable qu’à partir de 11 ans, avec un téléphone sans internet jusqu’à 13 ans.

La commission propose également de limiter les écrans dans les maternités, ainsi qu’interdire les ordinateurs et téléviseurs dans les crèches et les classes maternelles. Elle appelle à des « actions renforcées » auprès des assistantes maternelles. Rien que ça.

