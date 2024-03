Une étude confirme que les écrans affectent le langage des enfants (mais donne des solutions)

Une enquête australienne confirme que les écrans affectent grandement l’apprentissage du langage des enfants, et donne quelques pistes afin d’y remédier.

Il n’est plus à prouver que les écrans ont un impact plus que négatif sur les jeunes enfants. Et pour cause, une nouvelle étude australienne montre qu’il existe un lien entre le temps passé par des enfants âgés de 1 à 3 ans devant des écrans et le développement du langage.

Publiée dans la revue médicale JAMA Pediatrics ce lundi 4 mars, l’enquête stipule que « l’exposition des jeunes enfants au temps d’écran interfère avec les possibilités de parler et d’interagir dans leur environnement familial ».

Les chercheurs ont alors étudié les dialogues parents-enfants dans 220 familles, se rendant à leur domicile une fois tous les 6 mois, lorsque les enfants étaient âgés de 12, 18, 24, 30 et 36 mois, du 1ᵉʳ janvier 2018 au 31 décembre 2021, relate le HuffPost.

Des solutions pour y remédier

Et les résultats sont alarmants : « pour chaque minute supplémentaire d’exposition à l’écran, les parents et les enfants parlaient ou vocalisaient généralement moins et s’engageaient dans moins d’interactions réciproques », note l’étude. « Pour les familles qui suivent les directives actuelles de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en matière de temps d’écran (par exemple, une heure par jour à l’âge de 36 mois), les présents résultats indiquent que les enfants pourraient passer à côté d’environ 397 mots d’adultes (c’est-à-dire 6,62 × 60 minutes), 294 vocalisations et 68 tours de parole chaque jour », alerte l’étude.

De plus, les chercheurs s’alarment de la « technoference » (soit l’interférence basée sur la technologie), qui suggère que le temps passé par les parents à utiliser des appareils à écran interfère, voire réduit les occasions quotidiennes de parler et de répondre à leur enfant.

Mais l’étude souhaite également apporter des solutions. Les chercheurs ayant conscience que l’arrêt total des écrans est impossible, ils encouragent plutôt les parents à « utiliser le temps d’écran comme une opportunité d’interaction avec leur enfant ».

« Le concept de co-télévision interactive est devenu une stratégie de plus en plus populaire pour le temps d’écran des enfants, démontrant des améliorations dans les résultats linguistiques des enfants. Cette stratégie implique que les parents interagissent avec l’enfant pendant le temps d’écran pour aider à faciliter les avantages éducatifs », soulignent-ils.

