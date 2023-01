Et si, sans le savoir, vous aviez les cheveux chewing-gum ?

Vos longueurs sont sèches, cassantes et difficiles à contrôler ? Il se pourrait bien que ces dernières souffrent du syndrome des cheveux chewing-gum. Qu’est-ce que c’est ? On vous explique ?

Mine de rien, les cheveux ainsi que le cuir chevelu sont soumis à toutes sortes d’agressions au quotidien. Le calcaire de l’eau, les décolorations, les températures trop chaudes pendant le lavage, le séchage, l’accumulation de produits capillaire ou encore l’utilisation de fer à lisser/boucler… Tous ces éléments ont la fâcheuse tendance à mener la vie dure à votre fibre capillaire qui n’a pourtant rien demandé.

Résultat ? La kératine commence doucement à se détériorer. Et là, c’est le drame, vous tirez légèrement sur vos cheveux et ces derniers deviennent aussi élastiques que du chewing-gum. Un signe qu’il ne faut absolument pas ignorer puisqu’il montre que la fibre capillaire a été agressée et demande de l’aide.

Quels sont les signes d’un cheveu chewing-gum ?

Mise à part l’aspect visiblement élastique des cheveux, comment savoir qu’ils sont abîmés ? Pour commencer, ils ont un aspect déshydraté, et ce, malgré les différents soins que vous leur appliquez.

Ils sont également poreux ce qui veut dire que leurs écailles se sont ouvertes et que vous pouvez les sentir rien qu’en passant votre pouce et votre index sur l’une de vos mèches.

Si vous avez du mal à les démêler quand ils sont mouillés, qu’ils cassent, s’emmêlent encore plus, c’est également le signe qu’ils ont tendance à prendre une texture élastique qui est loin de celle d’origine.

Pour finir, s’ils ont tendance à être souvent gonflés et mousseux lorsqu’ils sont secs, un peu comme lorsqu’il fait humide dehors, c’est le signe qu’il est temps d’agir pour leur permettre de se réparer.

Comment lutter contre les cheveux chewing-gum ?

Il y a plusieurs façons de lutter contre le phénomène de cheveux chewing-gum.

Faire des bains d’huile

De coco, d’argan, d’amande douce, de jojoba, de ricin ou encore d’olive… Toutes ces huiles ont le pouvoir protéger la fibre capillaire des agressions extérieures. Mais elles peuvent également hydrater et nourrir la fibre tout en chouchoutant le cuir chevelu qui est souvent agressé.

Ajouter de la kératine pure à ses soins

Si les cheveux deviennent mousseux et élastiques, c’est parce qu’ils manquent de kératine. Il faut dire que cette protéine est très sensible à la chaleur (provenant de l’eau, du sèche-cheveux ou des outils de coiffage), mais aussi aux sulfates présents dans les shampoings pour les faire mousser. Heureusement, il existe de petites fioles de kératine, vendues dans des boutiques spécialisées, qu’il faut simplement ajouter à son masque ou son après-shampoing pour réparer le cheveu en profondeur.

Les couper

Malheureusement, quand le cheveu devient trop élastique et cassant et que les soins ne semblent plus faire aucun effet, il n’y a parfois plus rien d’autre à faire que de les couper. Ce petit coup de ciseau n’a pas à être drastique, quelques centimètres suffisent pour se débarrasser des pointes très fourchues et abîmées. Pour ne pas se tromper, n’hésitez pas à vous rendre chez votre coiffeur préféré et à lui demander son avis. Avec son oeil d’expert, il saura tout de suite s’il est temps de couper ou si des soins profonds auront raison de vos longueurs chewing-gum.

