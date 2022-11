Humidifier son shampoing sec : l’astuce beauté qui fait le buzz sur TikTok 

Et si depuis tout ce temps, on utilisait le shampoing sec de la mauvaise manière ? C’est en tout cas ce que suggère une vidéo TikTok qui a fait presque 2 millions de vues.

Pour espacer les lavages, pour redonner du volume en racine ou tout simplement pour apporter un petit coup de frais aux cheveux… Le shampoing sec est bien utile dans nos vies à cent à l’heure. Mais saviez-vous qu’au-delà de son utilisation classique, il existe un autre moyen d’en tirer le meilleur parti ? Cette solution, c’est la TikTokeuse @jacimariesmith (760,2k abonnés) qui l’a mise en avant. Elle consiste à appliquer du shampoing sec sur les racines de façon habituelle puis de pulvériser de l’eau en brume après avoir massé son cuir chevelu. Une fois ces trois gestes effectués, l’influenceuse part se coucher et laisse agir le mélange toute la nuit pour obtenir de meilleurs résultats.

Une technique dont l’aboutissement semble plus que satisfaisant puisque la jeune femme explique dans sa vidéo qu’elle a l’impression d’avoir lavé ses cheveux la veille. Mais pourquoi l’ajout d’eau fait-elle une aussi grosse différence ?

Pourquoi ajouter de l’eau à son shampoing sec ?

Le shampoing sec est une invention extrêmement pratique qui nous permet de gagner un temps précieux, surtout quand on a des cheveux longs. Malgré tout, on ne peut pas nier que son utilisation engendre souvent pellicules et sécheresses aux niveau du cuir chevelu.

Certaines utilisatrices rapportent également ressentir un effet cartonné en racines qui n’est pas des plus agréables, surtout quand cette sensation dure tout au long de la journée. Une impression principalement due à la présence de poudre d’amidon de riz (la plupart du temps), qui permet d’absorber le sébum. Mais en quoi humidifier le shampoing sec peut aider à améliorer cette problématique ?

Une fois que la transpiration a été absorbée, le produit a tendance à donner un effet poudreux en racine. Mais quand le cuir chevelu est légèrement mouillé, l’eau va dissoudre les particules de shampoing sec et le rendu final est optimisé.

Une découverte qui ne date pas vraiment d’hier, puisque le styliste capillaire Michael Dueñas. expliquait déjà partiellement cette théorie en mars dernier dans les colonnes de Byrdie :

« Lorsqu’il est utilisé sur des cheveux gras, le shampooing sec absorbe l’excès d’huile. Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec de l’eau, comme sur des cheveux humides, il a tendance à se lier à la mèche de cheveux, ce qui la rend plus pleine, plus épaisse et plus volumineuse. »

Le shampoing sec, cet outil pratique qu’il faut utiliser avec parcimonie

Le shampoing sec est certes très pratique, mais il ne dispense absolument pas de l’utilisation d’une formule lavante. Car si pulvériser ce produit permet d’absorber l’excès de sébum pour obtenir des cheveux visuellement propres, le sébum, la poussière, les particules fines et les cellules mortes sont encore bien présentes sur le cuir chevelu. En accumulant les couches de shampoing sec, ce phénomène sera d’autant plus visible et les pores commenceront doucement, mais sûrement, à s’engorger. Résultat ? Démangeaisons, pellicules et autres troubles peuvent se développer.

Le seul moyen de se laver correctement les cheveux reste donc de faire un vrai shampoing. Et même si ça prend plus de temps, votre cuir chevelu vous remerciera.

Crédits de l’image de une : @Valeriia Kogan via Unsplash.