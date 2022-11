Pourquoi il ne faut pas sortir avec les cheveux mouillés en hiver

S’il est souvent conseillé de laisser sécher ses cheveux à l’air libre, sortir avec les cheveux mouillés quand il fait froid peut avoir d’autres conséquences que celle d’attraper un rhume.

On le sait : abuser des appareils chauffants pour mettre en forme ses cheveux et les coiffer peut sensiblement fragiliser les longueurs. Les laisser sécher à l’air libre peut alors sembler une bonne solution (même si, en réalité, ce n’est pas aussi simple que ça), mais s’il y a bien un moment où il faut éviter de sortir les cheveux à peine essorés, c’est bien en hiver. Et non, ça n’a rien à voir avec le risque de tomber malade !

Pourquoi il ne faut pas laisser ses cheveux sécher dehors en hiver

La trichologue Angela Onuoha explique au magazine Refinery 29 :

J’essaye d’éviter de laisser mes cheveux sécher à l’air libre. Non seulement cela prend une éternité à sécher, mais cela maintient également les cheveux dans leur état le plus fragile, ce qui les expose à un risque plus élevé de dommages. Et ce n’est pas tout ! Sortir avec les cheveux mouillés par temps froid peut littéralement geler les cheveux et les casser.

Pour la santé des cheveux, il vaut mieux prendre le temps de les pré-sécher avec une serviette en microfibre, d’appliquer un produit protecteur de chaleur puis d’utiliser son sèche-cheveux à basse température. Oui, c’est plus long, mais vos longueurs vous diront merci. Et pour protéger sa chevelure du froid et de l’humidité de l’hiver, la professionnelle conseille d’investir dans un chapeau ou un bonnet doublé de soie ou de satin. Chic et utile.

