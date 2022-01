Le correcteur blanc, ce produit de beauté pas si inutile qu’on pourrait le croire

Qu’on se le dise : personne jusqu’ici, à part probablement les maquilleurs, ne savait à quoi pouvait bien servir un correcteur blanc. Heureusement TikTok est là.

Le correcteur blanc ressemble plus à un produit que l’on peut utiliser pour se déguiser que pour effectuer une mise en beauté du quotidien. En tout cas, c’est ce qu’on pensait quand on le voyait systématiquement en soldes chez Sephora ou Marionnaud. Mais ça, c’était sans savoir qu’il pouvait, en fait, faire des miracles pour éclairer le regard.

Et la personne qui nous a mis sur cette piste n’est autre que la TikTokeuse @blumarinebae qui a réussi à accumuler plus d’un demi-million de likes grâce à une vidéo où elle montre les pouvoirs du correcteur blanc.

Évidemment, Nikkie Tutorials, qui aime tester les hacks un peu WTF sur sa chaîne, s’est empressée d’essayer le produit ! Et elle est elle-même assez surprise du résultat :

« Ok ça marche sur moi. C’est très intense et très éclairé. Ça n’est pas pour tous les jours mais ça fonctionne pour moi aujourd’hui. »

Le correcteur blanc, ça s’applique comment ?

D’après les vidéos publiées sur TikTok, le correcteur blanc s’applique plutôt simplement. Il suffit d’abord de le placer au niveau des coins internes et externes des yeux puis de venir estomper son fond de teint par-dessus en tapotant avec un Beautyblender.

Le fond de teint va couvrir le correcteur tout en lui laissant assez de place pour pouvoir rendre le regard plus éclairé et intense.

Peut-il être utilisé par toutes les carnations ?

Malheureusement, la réponse est non. Bien que le correcteur blanc puisse être utilisé par des carnations mates, les peaux noires verront un trop gros contraste qu’il sera difficile d’estomper.

Mais ce n’est pas un blocage en soi : pour retrouver le même effet, les personnes concernées pourront totalement utiliser un correcteur beige pour obtenir un regard plus lumineux.

Un look de tous les jours ?

Si vous aimez les mises en beauté plutôt chargées, dans ce cas oui, cette technique peut totalement être intégrée à votre routine du quotidien. Si en revanche, vous préférez les looks plus discrets, mieux vaut réserver cette méthode (plutôt intense) à des occasions spéciales. Un simple correcteur légèrement plus clair que votre carnation fera largement l’affaire pour aller au bureau ou profiter d’une après-midi au soleil !

Notre shopping

Correcteur blanc, Sephora Collection, 14,99€

Correcteur blanc, KVD Beauty, 14€ au lieu de 28€

