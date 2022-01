10 produits de beauté en promo à s’offrir chez Sephora pendant les Beauty Days

En ce moment, c’est les Beauty Days chez Sephora, et il y a de belles affaires à faire ! Voici les 10 offres à ne pas manquer.

Si le Père Noël a été généreux cette année et que les chèques ont plu comme les postillons de mamie sur le dîner du réveillon, les Beauty Days de Sephora sont l’occasion idéale pour s’offrir quelques pépites beauté — produits cultes comme nouveautés très désirables.

On a sélectionné pour vous les dix meilleurs deals de cette promotion qui offre jusqu’à 25% de réduction sur un choix vaste et varié de produits de beauté et de parfums. De rien !

Coffret de soins à la vitamine C d’OLE HENRIKSEN

La vitamine C est l’actif star de ce coffret de soins OLE HENRIKSEN pour la peau dédié à l’éclat du teint. Il contient trois produits : le sérum illuminateur Banana Bright (full size), le gel crème hydratant C-Rush (35 mL) et le contour des yeux anti-fatigue Banana Bright (7 mL). Le trio parfait pour une peau parfaitement hydratée et plus lumineuse.

Coffret soins vitamine C C-ing Star d’OLEHENRIKSEN, 46,50€

Coffret eau de toilette Irrésistible de Givenchy

Ce joli coffret contient l’eau de toilette Irrésistible (50 mL) de Givenchy ainsi qu’une lotion hydratante pour le corps (75 mL). Le dernier floral boisé musqué de la maison allie une rose éclatante et un iris poudré au cèdre de Virginie et au musc blanc.

Coffret eau de toilette Irrésistible de Givenchy, 60€

Coffret hydratation des cheveux de MOROCCANOIL

Dans cette jolie trousse bleu canard, on trouve un rituel complet pour prendre soin de ses cheveux en manque d’hydratation : un shampoing (250 mL), un masque intensif (250 mL), un soin sans rinçage (160 mL) ainsi qu’une petite bouteille (10 mL) de la célèbre huile capillaire à l’huile d’argan de MOROCCANOIL. De quoi réhydrater ses cheveux jusqu’à plus soif.

Coffret hydratation des cheveux de MOROCCANOIL, 52,42€

Coffret eau de toilette For Her de Narciso Rodriguez

Le jus culte de Narciso Rodriguez (50 mL) est ici présenté dans un joli coffret rose poudre, et accompagné d’un format voyage (10 mL) bien pratique à glisser dans son sac à main ou dans une trousse de toilette. For Her propose un voyage au cœur du musc, à la découverte de ses multiples — et subtiles — facettes.

Coffret eau de toilette For Her de Narciso Rodriguez, 72,75€

Coffret de soins visage de DRUNK ELEPHANT

Ce joli coffret de la marque DRUNK ELEPHANT contient une routine du soir complète pour se faire le grain de peau tout serré et la pommette rebondie pendant qu’on profite tranquillement d’une bonne nuit de sommeil. Au menu, on retrouve : la gelée nettoyante Beste (30 mL), le sérum de nuit à l’acide glycolique T.L.C. Framboos (30 mL), la crème aux polypeptides Protini (30mL) et le masque hydratant F-Balm (15 mL).

Coffret Saving Face Kit de DRUNK ELEPHANT, 69,75€

Coffret eau de parfum Angel de MUGLER

Imaginé pour les fans du jus star de MUGLER, ce joli coffret contient une eau de parfum Angel regargeable (25 mL), un lait pour le corps (50 mL) ainsi qu’un gel douche (50 mL) à utiliser simultanément comme en petites touches pour varier les plaisirs.

Coffret eau de parfum Angel de MUGLER, 61,50€

Coffret maquillage teint et lèvres de Guerlain

Cette jolie trousse contient deux essentiels de la maison Guerlain pour le maquillage du teint et des lèvres : une poudre Terracotta Nude — parfaite pour réchauffer les peaux claires — et un mini rouge à lèvres KissKiss dans une teinte corail « bonne mine ».

Coffret poudre et rouge à lèvres Terracotta Nude Bonne Mine de Guerlain, 66€

Coffret eau de toilette Girl de Rochas

Girl, le dernier né des parfums Rochas, est un floral boisé citrus dont la formule vegan est composée à 90% d’ingrédients naturels. Ce coffret contient une eau de toilette (60 mL) ainsi qu’un gel douche exfoliant pour le corps (100 mL) pour prolonger l’expérience jusque sous la douche.

Coffret eau de toilette Girl de Rochas, 57,75€

Coffret de soins visage essentiels d’Origins

Origins propose un kit très complet pour tester une nouvelle routine skincare. Il contient sept miniatures de ses best-sellers pour le soin du visage : la mousse nettoyante Checks and Balances (30 mL), une lotion tonique Mega-Mushroom (50 mL), un gel anti-imperfections Super Spot Remover (10 mL), un sérum illuminer GinZing (15 mL), un gel hydratant GinZing (30 mL), un soin contour des yeux Plantscription (5 mL) et un masque purifiant au charbon Clear Improvement (15 mL).

Coffret soin visage Les Essentiels d’Origins, 57€

Coffret de mini rouges à lèvres de NARS

Ce joli coffret doré signé NARS contient quatre mini rouges à lèvres pour répondre à toutes les envies de maquillage de la bouche. Il propose quatre teintes universelles pour mettre en valeur toutes les carnations : un beige rosé satiné, un rose froid mat, un prune mat et un rouge coquelicot mat.

Coffret rouges à lèvres Free Your Mind de NARS, 29,92€

