Les 10 produits de beauté de 2021 qu’on garde avec nous pour 2022

L’année 2021 a été riche en découvertes beauté, et certains produits ont tellement plu aux spécialistes de Madmoizelle qu’ils les suivront aussi en 2022 ! Découvrez leurs pépites préférées.

Après une année 2020 plus que morose, on attendait beaucoup (trop ?) de 2021. Et on peut dire que les douze derniers moins ont compté leur lot de rebondissements ! Heureusement, on a pu compter sur l’univers de la beauté pour nous redonner du baume au cœur grâce à de nombreux lancements qui n’ont pas déçu.

Virginie Lamort de Gail et Barbara Olivieri, les deux expertes beauté de Madmoizelle, ont fait de belles découvertes : voici les dix nouveautés de 2021 qu’elles ne sont pas prêtes de lâcher en 2022.

Les coups de cœur beauté 2021 de Virginie

Le blush crème Stay Vulnerable de Rare Beauty

Depuis le 1er juillet 2021, Rare Beauty, la marque de cosmétiques de la chanteuse et actrice Selena Gomez, est disponible en exclusivité chez Sephora. La ligne — très complète — inclut des produits pour le teint, les yeux et les lèvres, ainsi que des accessoires de maquillage.

Avec ta texture crémeuse et ses teintes « bonne mine », le blush Stay Vulnerable fait partie des produits phares de la gamme, et il gagne vraiment à être connu. Facilité d’application, rendu « seconde peau » légèrement satiné, tenue au fil de la journée… Il a tout pour plaire et mérite sa place dans les trousses beauté de 2022 !

Blush fondant Stay Vulnerable de Rare Beauty, 24€

Les gouttes illuminatrices Impossible Glow de PAI

Adeptes du teint doré et des pommettes glowy, ne laissez pas passer cette petite pépite de 2021 ! À la fois produit de soin et de maquillage, cet enlumineur liquide donne de l’éclat au teint tout en hydratant la peau grâce à sa formule contenant de l’acide hyaluronique, des algues marines et de l’eau de citron.

En fonction de ses envies, on peut l’utiliser comme booster d’éclat, en mélangeant une goutte de produit à sa crème de jour habituelle, comme bronzer liquide, appliqué sur tout le visage et dans le cou, ou comme highlighter sur les pommettes.

Concentré éclat illuminateur Impossible Glow de PAI, 29,90€

Le masque détox exfoliant d’APICIA

Formulé à base d’acides de fruits, d’argile et de propolis, ce masque purifiant certifié bio fait le teint clair et le grain de peau tout serré ! Plutôt costaud (il picote un peu), il convient particulièrement aux peaux normales à grasses en quête d’un bon coup de polish.

Pour profiter de ses bienfaits, on le laisse poser dix minutes sur le visage, on rince à l’eau tiède, et on applique ensuite un masque apaisant pour chouchouter la barrière cutanée.

Masque détox purifiant et lissant d’APICIA, 27€

Le mascara Sky High de Maybelline

Si vous faites vos achats beauté en supermarché, n’oubliez pas de glisser le dernier mascara Maybelline dans votre prochain chariot de courses ! Avec son packaging rose gold et sa brosse flexible en silicone, il a tout d’un grand, et pour un prix bien plus abordable que ses cousins de parfumerie.

Grâce à sa formule enrichie en extraits de bambou et en fibres, il donne du volume et allonge les cils. Et dernier point qui a son importance : il se démaquille très bien !

Mascara volume et longueur Sky High de Maybelline, 13,50€

La BB Crème de 1944

Couvrance légère à moyenne, effet naturel, formule qui protège et prend soin de la peau… Non, vraiment, cette BB crème a tout pour plaire ! Une lichette suffit pour unifier le teint, estomper les rougeurs et camoufler les petites imperfections cutanées. On peut la fixer avec un voile de poudre mais elle vit très bien sa vie sans, ce qui permet de conserver son joli rendu satiné.

Bon, une remarque s’impose quand même : 1944, elles sont où les teintes pour les peaux foncées et noires ? On les attend avec impatience pour 2022 !

BB Crème n°1 SPF 50 de 1944, 32€

Les cosmétiques préférés de Barbara sortis en 2021

Le Baume De Nuit Revitalisant d’Oh My Cream Skincare

La nuit, les cellules se régénèrent. Si vous voulez booster ce processus et le rendre encore plus efficace, Oh My Cream Skincare a imaginé un baume de nuit revitalisant très doux pour la peau.

Confortable, riche et extrêmement hydratant, il va vous permettre de vous réveiller avec un épiderme plus repulpé, hydraté et confortable que jamais. Bye bye les ridules !

Baume de nuit revitalisant, Oh My Cream Skincare, 39€

Sunshine Under Eye de Milk Make Up

Idéal pour toutes les personnes qui ont des cernes sombres et besoin d’un coup d’éclat, cet anticernes signé Milk Make Up dispose également d’un SPF.

Avec sa couvrance légère à modérée, n’attendez pas une texture très épaisse mais bien un voile léger qui pourra vous apporter ce glow (oui oui sur le contour de l’oeil ça compte aussi) dont vous rêvez tant.

Sunshine Under Eye, Milk Make Up, 27€

Highlighter Glowgasm Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury

Des highlighters, on en teste souvent. Mais entre ceux qui sont trop pailletés, trop collants ou pas assez pigmentés… On est souvent déçues.

Rassurez-vous, le Glowgasm ne fait pas DU TOUT partie de nos déceptions de l’année 2021. Bien au contraire. Avec sa texture crème (légère), son côté irisé (mais pas pailleté) et sa facilité d’application grâce à un embout en mousse tout doux, il fait partie des produits que l’on emporte avec nous en 2022. Et il le mérite.

Highlighter Glowgasm Beauty Light Wand, Charlotte Tilbury, 36€

Le Hangover Pillow Balm de Too Faced

Si vous avez souvent les lèvres gercées et que vous avez du mal à retrouver l’équilibre, voici votre sauveur.

Très riche et crémeux, ce baume va repulper les lèvres tout en leur donnant une grosse dose d’hydratation grâce, notamment, à un complexe nourrissant d’huiles de fruits, de beurres, d’eau de noix de coco et d’acide hyaluronique. Vous partez au ski bientôt ? Ne l’oubliez pas !

Hangover Pillow Balm, Too Faced, 19,90€

Au-delà d’être extrêmement faciles à consommer (surtout pour les personnes qui détestent avaler les médicaments comme moi), les gummies Holidermie sont également excellentes pour apporter de l’éclat à la peau.

Et on peut vous le dire : c’est pas du bullshit. Après un mois de traitement, j’ai vraiment senti mon épiderme plus rebondi, mieux hydraté et plus glowy. Le tout, en passant un vrai moment de plaisir car ces petits bonbon sont plutôt savoureux… Et n’ont pas un goût chimiques comme certains de leurs homologues.

Gummies HoliBeauty Food, Holidermie, 35€

