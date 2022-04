Les baby braids des années 2000 sont de retour et pile à l’heure pour le printemps

On n’attendait plus que le retour des petites tresses bohèmes pour lancer officiellement la saison !

Pas une semaine ne passe sans que les années 2000 ne se rappellent à notre bon souvenir. Après les cheveux en pics et le fard à paupières givré, une autre tendance chérie par la génération Y est doucement en train de faire son retour : les baby braids. Vous savez, ces mini tresses qui encadrent le visage et qui donnent un look romantique, bohème et/ou streatwear en quelques tours d’élastique ! Et, entre nous, on a failli attendre !

Les baby braids, une tendance qui s’adapte à tous les styles

D’année en année, été comme hiver, les tresses se retrouvent inlassablement dans les tendances coiffure. Le souci ? A moins d’être très douée de ses doigts, la plupart des looks sont difficiles à réaliser sans l’aide d’un coiffeur professionnel. Les baby braids, parce qu’elles sont situées tout près du visage, peuvent être réalisées en solo devant un miroir et ne demandent qu’un unique prérequis : savoir natter ses cheveux.

Pour adopter le look, il suffit de tracer sa raie au milieu, d’isoler une fine mèche de chaque côté du visage, puis de réaliser deux tresses — épi de blé, twist, bubble braid etc., ce ne sont pas les possibilités qui manquent pour varier du nattage classique à trois brins.

Quelques centimètres avant d’arriver aux pointes, on peut terminer la tresse avec un mini élastique ou, pour un résultat plus lâche (mais moins durable dans le temps), avec deux ou trois pschitts de laque.

Le vrai plus des baby braids, c’est qu’elles s’adaptent à tous les styles, qu’on aime les longues robes à fleurs comme le duo crop top + bas de jogging. Alors pourquoi résister plus longtemps ?

Crédit photo image de Une : @isabelamerced et @haileybieber