Le fard à paupières givré des années 90 peut-il se refaire une réputation ?

Longtemps dédaignée, la paupière givrée est tranquillement en train de faire son retour sur les tapis rouges. Et ce n’est pas pour nous déplaire !

Que celle qui n’a jamais plongé ses doigts dans un Monobulle Agnès B. effet glacé jette la première pierre. Très populaire dans les années 1990 et 2000, les ombres à paupières givrées font un retour remarqué dans les tendances maquillage grâce à l’appui de célébrités comme Zendaya, Ariana Grande et Doja Cat, mais aussi à l’influence de la série Euphoria et du travail de la makeup artist Doniella Davy. Et contre toute attente, on se laisserait bien tenter.

Comment adopter la tendance paupières givrées ?

Le maquilleur professionnel et ambassadeur MAC Dominic Skinner donne quelques conseils au magazine ELLE UK :

Pour ce type de look, il faut absolument préparer ses paupières avec une base afin d’éviter que le fard ne s’effrite. Ensuite, on prélève un peu de matière avec la pulpe du doigt, et on fait glisser la couleur du coin interne de l’œil vers l’extérieur afin d’obtenir un effet de brillance givrée.

Pour terminer le maquillage des yeux, le professionnel recommande d’utiliser un pinceau bien duveteux pour fondre les bords et remonter la couleur dans le creux de la paupière et jusqu’aux sourcils. Et si on se sent d’humeur aventureuse, « on peut appliquer une teinte givrée plus foncée dans le creux de paupière pour donner plus d’intensité », ajoute-t-il.

Dernière étape à ne pas louper, appliquer plusieurs couches bien épaisses de mascara ! Selon Dominic Skinner, c’est ce qui permet de donner un style plus contemporain au look :

Cette touche « punk » aide à rééquilibrer le côté trop joli et mignon des fards à la texture givrée.

Et pour le reste du visage ? L’expert recommande d’y aller franco dans la nostalgie des années 1990 en osant le duo crayon à lèvres + gloss et le contouring à la poudre de soleil. « Non seulement l’ensemble sera cohérent, mais le jeu de textures — givré, mat et brillant — rendra le résultat très intéressant », conclut l’ambassadeur MAC.

Le shopping de fards à paupière complètement givrés

Retrouvez le fard Water Eyeshadow teinte « Light Taupe » de KIKO, 8,99€

Retrouvez l’ombre à paupières Dazzleshadow teinte « Try Me On » de MAC, 22€

Retrouvez le fard à paupières EYEdols teinte « Rose Venus » de Pat McGrath Labs, 33€

Retrouvez la palette de fards à paupières Diamond & Ice Sky Gems de NYX, 14,90€

Retrouvez l’ombre à paupières Liquid Crystal Eyeshadow teinte « Peach Quartz » de By Beauty Bay, 7€

Crédits photo images de Une : @malvina_isfan et @sasinka_makeup