Alerte beauté ! La makeup artist qui crée les looks d’Euphoria lance sa marque de maquillage

Doniella Davy, la maquilleuse derrière les looks pointus d’Euphoria, sort une ligne de maquillage en collaboration avec la société de production de la série. La hype est présente.

Depuis son lancement le 16 juin 2019 sur la chaîne américaine HBO, la série Euphoria de Sam Levinson est régulièrement portée aux nues pour ses looks mode et beauté très recherchés. Les maquillages hauts en couleur des personnages, imaginés par la makeup artist Doniella « Donni » Davy, font le bonheur des influenceuses beauté comme des fans du genre qui s’amusent à les reproduire au strass près.

Le chiffre qui tue ? Le hashtag #euphoriamakeup comptabilise plus de 1,2 millard de vues sur TikTok, preuve que les paillettes, les faux cils et les décalcomanies chers à Donni ont su titiller la créativité de la génération Z !

Et la frénésie ne risque pas de s’arrêter là : sur son compte Instagram, la maquilleuse professionnelle vient d’annoncer le lancement imminent de Half Magic, sa marque de maquillage créée en collaboration avec A24, la société de production et de distribution de la série.

« Et si je vous disais que j’avais créé une ligne de maquillage et qu’elle sortait au printemps… Je n’arrive pas à croire que je puisse enfin partager cette nouvelle avec vous, et que c’est la vérité ! Depuis deux ans, et pendant le tournage de la saison 2 [d’Euphoria], j’ai travaillé en secret sur la gamme de maquillage de mes rêves. Je suis aux anges de pouvoir vous présenter Half Magic, et je vous invite à suivre @halfmagicbeauty car tout ce que je fais, c’est pour vous ! »

Half Magic, une ligne de maquillage « qui transcende Euphoria »

Si Euphoria a été le point de départ de la création de Half Magic, la marque ne veut pas être considérée comme un produit dérivé et souhaite s’adresser à tous les amoureux du maquillage comme moyen d’expression de soi, et pas seulement aux fans de la série. Donni Davy confie à Allure :

« Le maquillage transcende la série. À sa manière, il est devenu une entité à part entière. C’est ce que nous avons envie de développer : nous ne voulons pas [que Half Magic] ne soit qu’un accessoire de la série, car à un moment donné, elle s’arrêtera. »

Pour le moment, on n’en sait pas plus sur le type de produits qui sera proposé par la marque, dont le lancement est prévu pour mai 2022… mais il y a fort à parier que les paillettes et les bijoux de peau seront de la partie. Go big or go home, comme on dit chez nous. Enfin, chez eux.

Crédits photos image de Une : @allure, @donni.davy