Pamela Anderson pose (presque) sans maquillage pour la marque Proenza Schouler, et c’est rafraîchissant

Fondée à New York en 2002 par le duo de créateurs Lazaro Hernandez et Jack McCollough, la marque états-unienne de prêt-à-porter femme Proenza Schouler a choisi Pamela Anderson comme égérie de sa campagne printemps-été 2024. Elle qui a décidé de ne plus porter de maquillage pour une raison forte poursuit son engagement en beauté.

C’est sur les bancs de l’école de la Parsons Design School de New York que Lazaro Hernandez et Jack McCollough se sont rencontrés, mis en couple, avant de faire leur bébé : la marque Proenza Schouler en 2002. Depuis, leur maison pointue grandit avec des hauts et des it-bags (créé en 2008, le PS1 était le sac que toutes les modeuses s’arrachait à l’époque, par exemple). Et ce, dans une relative discrétion, hormis quelques coups médiatiques (comme quand elle a fait défiler Ella Emhoff, la belle-fille de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris début 2021). Voilà qu’elle s’en offre un nouveau à travers le choix de Pamela Anderson, égérie de la campagne printemps-été 2024, photographiée par Davit Giorgadze et révélée le 3 janvier 2024.

Pourquoi Pamela Anderson ne porte plus de maquillage ?

Pamela Anderson y apparait habillée par les nouveaux vêtements de la maison Proenza Schouler, bien sûr. Mais ce qui retient peut-être le plus l’attention, c’est qu’elle ne porte pas de maquillage flagrant (une makeup artist est tout de même créditée pour ces images : Cyndle Komarovski). Et c’est rare pour des campagnes de mode dans l’univers si feutré du luxe. C’est une décision qu’elle tient depuis plusieurs mois déjà, conformément à un vœu formulé en hommage à sa défunte fidèle makeup artist, Alexis Vogel, décédée d’un cancer du sein en 2019. Depuis, Pamela Anderson n’avait plus à cœur de se maquiller, et trouve finalement cela libérateur.

À chacune de ses apparitions médiatiques, comme des tapis rouges, son visage presque nu n’en apparaît que plus frappant encore, tant il contraste avec ceux des autres célébrités invitées à ce genre de mondanités.

Cette nouvelle campagne Proenza Schouler promet donc de marquer les esprits par ce choix d’égérie au naturel déconcertant. Même si elle est quand même maquillée avec légèreté, mais qu’on est tellement matrixé·e·s par l’uniformisation des mises en beauté, les retouches Photoshop et filtres sur les réseaux, qu’on ne sait plus reconnaître un visage non-maquillé d’un no makeup makeup look.

Être une célébrité applaudie pour être non-maquillée, une performance de classe sociale

Remarquons également que si Pamela Anderson est applaudie par une partie du grand public et du star system parce qu’elle ne porte plus de maquillage flagrant, cela tient en partie d’une performance de classe sociale. On la célèbre pour ça, en tant qu’ancien sex-symbol longtemps maquillé façon pin-up des temps modernes et dépossédée de sa propre image. Parce qu’on peut voir dans son visage non-maquillé une forme de reprise de pouvoir sur son physique. C’est toute l’histoire de sa dépossession et de la réappropriation de son corps qu’on peut lire dans le visage sans maquillage flagrant de Pamela Anderson.

Mais elle est aussi assez privilégiée, riche et célèbre, pour se payer des hordes de soins onéreux, voire un recours régulier à de la médecine ou chirurgie esthétique. Facialist, coach sportif, nutritionniste, chefs privés… Cette beauté a un prix que tout le monde ne peut pas se payer. Et ne voudrait peut-être même pas, d’ailleurs. Car le maquillage peut aussi être un moment de soin, de détente, et de créativité, de soi à soi. Et quand on est quelqu’un de lambda, on est rarement applaudi parce qu’on a osé sortir sans maquillage…

