Pamela Anderson a droit à son docu Netflix, avec son consentement cette fois

Après la mini-série Pam & Tommy, sur Disney+, c’est au tour de Netflix de s’intéresser à la vie de Pamela Anderson, dans un documentaire lui étant entièrement consacré. Et elle en est partie prenante cette fois !

Le 2 février, la série Pam & Tommy est sortie sur Disney+. L’occasion pour le monde, et en dépit du bon vouloir de la principale concernée, d’en découvrir davantage sur l’un des chapitres les plus traumatisants de la vie de Pamela Anderson : le vol de sa sextape et sa diffusion à échelle mondiale.

Désormais, c’est Netflix qui veut raconter la vie de la star des années 90, dans un documentaire dans lequel l’actrice est cette fois-ci pleinement partie prenante.

Un documentaire Netflix sur Pamela Anderson

Pamela Anderson dans Baywatch, le film, via Allociné

C’est sur son compte Instagram, jusqu’alors dépouillé de tout publication, que Pamela Anderson a révélé le pot-aux-roses, mercredi 2 mars.

Sur un long post-it à en-tête Netflix, l’actrice américano-canadienne a écrit :

« Ma vie. Un millier d’imperfections, un million d’erreurs. […] Je ne peux que vous surprendre. Je ne suis pas une victime, je suis une survivante. »

L’occasion d’expliquer brièvement qu’elle sera le sujet d’un documentaire Netflix, qui la racontera avec le plus d’exhaustivité possible, depuis ses débuts de carrière au Canada jusqu’à sa vie de superstar américaine, comme actrice de Baywatch et sex-symbol.

Alors que l’actrice a refusé de prendre part à l’aventure Pam & Tommy, elle a donc dit oui à ce documentaire, en partie façonné par sa famille.

En effet, c’est son fils Brandon Thomas Lee qui sera le producteur du film. Il a d’ailleurs reposté la publication de sa mère en story, en expliquant qu’il s’agirait cette fois-ci de raconter sa « vraie histoire ». Sous-entendu : contrairement à celle de la série qui a récemment fait grand bruit.

D’après ce qu’a en tout cas révélé Netflix dans un communiqué de presse, l’actrice d’aujourd’hui 54 ans est prête à raconter toute son histoire aux caméras de la plateforme de SVoD.

« Le film, en préparation depuis plusieurs années, présentera l’icône de la pop culture qui remet les pendules à l’heure de sa réputation et tire le bilan de sa trajectoire professionnelle et de sa vie personnelle. »

Un documentaire qu’il nous tarde de voir, pour connaitre La Pamela Anderson derrière le mythe.

À lire aussi : Lâchez tout pour voir The Batman, le plus punk des blockbusters

Crédit photo : série Baywatch via Allociné