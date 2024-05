Ce livre que tout le monde a lu a droit à son adaptation en film avec Blake Lively

L’adaptation de It Ends with Us (Jamais plus) en français, s’est dévoilée dans une première bande-annonce rythmée par un morceau de Taylor Swift. Ce best-seller, phénomène sur TikTok, aborde les violences conjugales. Le film sortira en salles dès cet été.

Il est peu probable que vous soyez passée à côté. Dans les librairies, le livre s’est hissé au deuxième rang des titres les plus vendus en France en 2023. Sur TikTok, impossible passer à côté du phénomène, qui entraîne les réactions les plus émotives et et enthousiastes des créatrices de contenu du BookTok. It Ends with Us de Colleen Hoover rejoint le grand écran, avec une adaptation pour le cinéma.

La bande-annonce de It Ends With Us

It Ends With Us, de quoi ça parle ?

Adaptation fidèle au roman de Colleen Hoover, le film produit par Sony nous plonge dans le quotidien de Lily Bloom, une jeune femme ayant assisté aux violences physiques et psychologiques de son père contre sa mère pendant toute son enfance. Traumatisée par ces violences conjugales, la jeune femme tente de reconstruire sa vie à Boston, où elle ouvre une boutique de fleurs.

C’est là qu’elle rencontre Ryle, un homme avec qui elle entame une relation passionnée… jusqu’à ce qu’elle reconnaisse chez lui les mêmes attitudes dominatrices et violentes que chez son père. C’est alors qu’Atlas, le premier amour de Lily, refait surface.

Bien que ce synopsis semble annoncer un roman à l’eau de rose, It Ends With Us a marqué les spectateurs pour son traitement de thèmes bien moins légers comme les violences conjugales et la nature systématique du patriarcat.

Ça sort quand ?

Aux côtés de Blake Livelyn (qui officie comme productrice du film), Justin Baldoni (également réalisateur) et Brandon Sklenar, le casting réunit également Jenny Slate, Amy Morton et Hasan Minhaj. Jamais plus sortira dans les salles obscures le 14 août prochain.

