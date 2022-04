Eux aussi ?! Les cheveux en pics des années 2000 sont de retour sur les tapis rouges

Les tendances Y2K ont visiblement encore quelques secrets à nous dévoiler puisque c’est maintenant au tour des cheveux en pics aka les « Spiky hair » de faire leur grand retour.

La beauté est un éternel recommencement. Et si on ne croyait pas vraiment à ce vieil adage, les tendances actuelles nous le prouvent plus que jamais en remettant au goût du jour (et ça, c’est encore discutable), des coupes et coiffures qui faisaient fureur il y a déjà 22 ans.

Parmi les plus significatives, il y a le spiky hair ou les cheveux en pointes qui font leur retour dans les rues, sur les podiums mais aussi et surtout sur les tapis rouges. En témoigne la cérémonie des Grammy Awards 2022 où l’on a pu voir défiler à quelques minutes près Doja Cat, Tia Tia ou encore Billie Eilish affublées de cette coiffure. Oui, on peut parler de tendance à ce stade.

Les influences des Spiky Hair

Interviewé par Byrdie, le coiffeur de Doja Cat, Jared Henderson aka jstayready_ sur Instagram, s’est confié sur les inspirations qui l’on mené à construire ce look marqué pour l’interprète de Say So. Il raconte : « Ce look a été inspiré par celui des stars de grunge-pop de la fin des années 90. Pour faire simple, pensez à un mélange entre les coiffures des membres des Cranberries avec celles des Spice Girls. »

Et on y est complètement. Si Doja Cat portait une coiffure mi-haute mêlant une frange courte, des chignons bantu et des mèches modelées en pic pour structurer ses cheveux blonds platines, Billie Eilish, quant à elle, a joué sur les contrastes. Comment ? En affichant une frange longue effilochée sur le devant et en attachant le reste de sa chevelure corbeau afin de se donner un maximum de matière pour modeler ses longueurs avec du gel.

De son côté, Tia Tia y est allée à fond dans l’aspect structuré et a « simplement » relevé ses cheveux et sculpté ses mèches avec du gel fixant pour les faire tenir en l’air sans qu’elle n’ait à les toucher de la soirée.

La tendance Y2K, toujours bien là

Si la beauté s’est pendant un temps intéressée à l’esthétisque des années 70, 80 et 90, elle a, depuis jeté son dévolu sur une décennie surnommée Y2K (Year Two Thousand) par les plus jeunes. Jusque-là boudé des stylistes et make up artists, le début du siècle et ses tendances parfois jugées vulgaires voire grossières s’avèrent pourtant très chargées en inspirations. Elle prennent d’ailleurs très rapidement le pas et s’affichent absolument partout. Vous pensiez avoir fait le tour de la question ? Et voilà que de nouvelles sous-tendances reviennent pour vous surprendre. Au programme : du bling, du kitch, du sportswear. En gardant en tête que le concept de « too much » n’existe (presque) plus.

