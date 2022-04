Camila Cabello s’épanche sur son mal-être renforcé par les paparazzis et leurs photos volées

Déjà une mission ardue pour le commun des mortels, se sentir bien dans sa peau sur la plage peut être compliqué par des paparazzis quand on est une célébrité telle que la chanteuse et actrice Camila Cabello.

Il a beau devenir de notoriété publique que les photos dans les magazines, les publicités, le cinéma, les séries, les clips musicaux, ou encore les réseaux sociaux procèdent de retouches, cela n’empêche pas certaines personnes de cultiver des formes plus ou moins graves d’insatisfaction corporelle. La chanteuse et actrice Camila Cabello vient de s’exprimer à ce sujet sur Instagram.

Celle qui vient de jouer le rôle titre d’un énième remake de Cendrillon, cette fois réalisé par Kay Cannon, a ainsi publié le 2 avril 2022 une longue tribune.

L’interprète de la chanson Havana évoque combien elle a malheureusement pris l’habitude d’être traquée par des paparazzis, y compris en bikini sur la plage, où elle a pu se sentir « vulnérable et non-préparée ». Contre l’énervement que ces clichés volés ont pu lui provoquer, Camila Cabello dénonce un problème de « culture » :

J’essaye de me rappeler de ça, d’écouter des podcasts sur l’alimentation intuitive, de suivre des femmes qui acceptent leur cellulite, leurs vergetures, leur ventre, leurs gonflements, leurs fluctuations de poids… et pourtant. Je suis une femme célibataire dans la vingtaine avec plein de promo à faire et je veux avoir l’air ‘bien’. »

Photoshop, les restrictions alimentaires, l’excès d’exercice physique, et choisir des angles qui font apparaître nos corps différemment de la réalité , de leur état naturel, de quand on respire profondément, qu’on mange un repas, ou qu’on se laisse porter par des vagues.

« J’ai essayé de me rappeler, lorsque cela nuisait à mon estime personnelle, qu’il s’agissait de pensées venant d’une culture que je ne partage pas. Une culture qui nous a habitués à une image de ce à quoi devrait ressembler le corps d’une femme ‘saine’ et qui s’avère complètement irréel pour beaucoup de femmes.

L’artiste enchaîne ensuite sur une anecdote révélatrice de l’immense écart entre la beauté de clichés et la réalité des faits :

J’ai tellement rentré le ventre que j’en avais mal aux abdos, je respirais à peine , ne souriais pas, et j’étais tellement préoccupée de savoir où se trouvaient les paparazzis que je n’ai pas pu me relaxer et me laisser aller à la nature. »

Alors qu’elle observait depuis la plage l’insouciance d’enfants en bas âge qui se contentent de s’amuser sans s’inquiéter de leur apparence physique, Camila Cabello raconte alors se sentir triste. Tout ça pour se voir jolie sur des photos volées :

« Je savais que j’aurais l’air ‘bonne’ sur les clichés et espérais que j’allais me sentir accomplie, et pourtant je ne me suis jamais sentie aussi mal à la plage. Je sentais le vide et la tristesse des pensées de notre culture qui sont devenues les miennes.

Je voulais en parler car on voit souvent des photos de femmes qu’on célèbre pour avoir l’air belles, toniques, ‘saines’, mais qu’est-ce que la santé si l’on est tellement obsédé par l’apparence de son corps que sa santé mentale finit par en pâtir et qu’on ne peut plus profiter de la vie ?

Pour qui est-ce que j’essaye d’être attirante et le suis-je ne serait-ce que pour moi-même si je ne peux pas me lâcher, me relaxer, m’amuser en une jolie journée sur la plage ? »