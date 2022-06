Qu’est-ce que la manucure italienne et pourquoi est-elle si tendance en ce moment?

On parle souvent de manucure russe, américaine ou française… Quant à l’italienne, eh bien elle est, jusque-là, passée sous nos radars. Ça vous intéresse d’en apprendre plus sur cette technique ? En voici tous les secrets.

Lorsqu’il est question de manucure, chaque pays a sa technique. Et s’il y en a de plus célèbres que d’autres, il serait dommage de ne pas parler de la pose de vernis dite « à l’italienne ». Mais en quoi diffère-t-elle des autres ? Eh bien la technique méditerranéenne consiste à appliquer le vernis à ongles de votre choix en essayant de vous rapprocher au maximum des bords de l’ongle, sans pour autant toucher les cuticules.

S’il est très difficile d’y parvenir en utilisant directement le pinceau du vernis à ongles, vous pouvez très facilement obtenir un joli résultat en utilisant un pinceau à nail-art. Le but ? Donner l’illusion d’un ongle plus long et de doigts plus « élancés » pour celles qui le souhaitent.

Mais la technique ne s’arrête évidemment pas là puisqu’elle permet également de peindre le bout des ongles à la manière d’une french en formant une sorte de « U » bien défini qui change de la méthode classique. L’idée, ce n’est pas de créer une forme qui sort de l’ordinaire, mais une fois de plus, d’allonger les ongles afin de leur donner plus de définition. Vous voulez voir ce que ça donne en vrai ? On a trouvé pour vous quelques photos d’inspiration sur Instagram qui pourront peut-être vous donner quelques idées. Voyez plutôt.

Nos inspirations

Crédits de l’image de une : @aesthetic___journal