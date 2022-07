6 trousses à maquillage de voyage à emporter jusqu’au bout du monde sans qu’elles ne fassent un pli 

Vous partez bientôt en voyage et ne savez pas encore où mettre vos cosmétiques préférés ? Les marques ont rivalisé d’inventivité pour mettre au point des trousses de voyage et des vanity beauté à la contenance maximale. La preuve par six.

Que vous partiez vers une destination lointaine ou tout à côté, vous avez forcément besoin de pouvoir ranger vos cosmétiques (sérum, crème hydratante, SPF, fond de teint, et tutti quanti) de façon pratique et organisée. L’idée ? Que tout puisse rentrer et soit relativement facile d’accès. Ça tombe bien, on a ce qu’il vous faut sous la main, et l’avantage, c’est que quelles que soient vos habitudes d’utilisation, vous allez forcément trouver votre bonheur…

Vanity Glossier

Vanity beauté, Glossier, 33€

Vanity H&M

Trousse de beauté, H&M, 14,99€

Vanity Garsumiss

Trousse de maquillage de voyage, Garsumiss, 24,99€

Vanity Calpaktravel

Grande trousse de voyage, Calpaktravel, 94€

Vanity pliage Smug

Vanity pliable, Smug, 13,99€ au lieu de 27,99€

Trousse de toilette Longchamp

Trousse de toilette, Longchamp, 65€

Crédits de l’image de une : @Liubov Ilchuk.