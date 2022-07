Comment empêcher les cosmétiques de tourner quand il fait chaud ?

Même si la vague de chaleur est passée, les températures restent quand même hautes. Si on cherche d’abord une manière de survivre sans perdre 70% de notre masse hydrique, un autre problème se pose : comment faire pour que les cosmétiques conservent leur forme originelle et ne tournent pas ? On vous donne quelques pistes.

Quand on retrouve son rouge à lèvres tout fondu, que l’huile de soin est devenue rance et que la crème hydratante commence à faire des grumeaux c’est le signe qu’une vague de chaleur est passée par là et a modifié leur formule, créée pour rester stable dans un environnement de conservation sec et tempéré. Pour éviter ce genre de désagrément (pas très sympa connaissant le prix des cosmétiques), il existe des solutions simples à connaître et à adopter. Les voilà.

Les mettre au frigo

De plus en plus de cosmétiques allant au frigo se vendent sur le marché. Si bien que de nombreuses marques de cosmétiques ont commencé à commercialiser leur propre réfrigérateur spécial produits de beauté. Mais quels sont ceux qui peuvent y séjourner ? Car même si on a tendance à penser que l’appareil est le meilleur outil de conservation et qu’il peut même, dans certains cas, booster l’efficacité des actifs, certains cosmétiques peuvent ne pas apprécier les basses températures. Lesquels ? On vous a fait une petite liste…

Parmi les produits de beauté qui supportent très bien le froid il y a :

Les baumes démaquillants

Les rouges à lèvres

Les crèmes hydratantes

Les contours des yeux

Les parfums

Les crayons pour les yeux

En revanche, vous devez savoir qu’une fois stockés, les produits de beauté doivent rester au frais afin de ne pas briser la chaîne du froid.

Parmi ceux qui n’y trouvent pas leur compte il y a :

Les huiles démaquillantes

Les huiles de soin

Les bronzers, blush et autres produits en poudre

Les mascaras

Les shampoings et après-shampoings

Les exfoliants

@Squared.one via Unsplash

Les laisser au sec… Et à l’ombre

Les cosmétiques solides ou liquides, ont été spécialement conçus pour maintenir une bonne conservation à l’ombre et au sec. Mais si vous disposez d’une salle de bains baignée de lumière naturelle, il se pourrait que vos crèmes, huiles et autres sérums soient directement exposés à la chaleur et aux rayons du soleil. Vous ne voulez pas les mettre au frigo ? Sachez qu’il existe deux autres solutions fiables : soit vous les placez dans un tiroir afin qu’ils restent à la fois à l’ombre et au frais soit vous les mettez dans un sac isotherme que vous pouvez placer dans un endroit ombragé de votre maison. Le but étant de maintenir les cosmétiques à une température constante pour que les produits disposants de peu de conservateurs restent stables.

Les maintenir à température constante

Si vous voyagez dans une zone où le climat est un peu différent de celui dans lequel vous vivez initialement, sachez qu’il est possible que vos cosmétiques ne le vivent pas aussi bien que vous. La chaleur de certains endroits et l’humidité peuvent être des éléments qui vont porter atteinte à la stabilité de vos formules. Pour faire en sorte que votre crème, votre SPF ou votre contour des yeux soient aussi agréables à appliquer qu’avant, l’idéal serait de les conserver dans un endroit sombre où la température se situe entre 12°C et 20°C maximum. Lorsque vous les utilisez, pensez à bien les refermer afin qu’ils restent à l’abri de l’humidité.

Vous savez tout !

Crédits de l’image de une : @Ron Lach.