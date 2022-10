On vous dit tout sur le psoriasis, cette maladie dont souffre 2% de la population en France

Un dermatologue répond à toutes nos questions sur le psoriasis, cette inflammation chronique de la peau qui touche toutes les générations.

Même s’il s’agît d’une maladie fréquente — elle touche entre 2 et 5% de la population française —, le psoriasis reste encore mal connu du grand public. Reconnaissable grâce à ses lésions en forme de goutte, elle touche de nombreuses zones du corps comme le visage, les coudes, les genoux, le cuir chevelu ou encore les ongles.

Le docteur Toni Ionesco, dermatologue pour Uriage, nous éclaire sur les causes de cette inflammation chronique de la peau, et donne des conseils pour mieux vivre avec.

Qu’est-ce que le psoriasis ?

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau non contagieuse qui se caractérise par l’apparition d’une ou plusieurs plaques rouges bien délimitées et recouvertes de squames qui se détachent. Elle touche les zones de la peau soumises aux traumatismes et à la friction comme les coudes et les genoux, mais des lésions peuvent aussi apparaitre sur le cuir chevelu et dans les plis (sillon interfessier, aisselles, plis sous-mammaires etc.).

Selon le docteur Ionesco, elle se développe chez des personnes génétiquement prédisposées : « on trouve systématiquement des antécédents familiaux et les études génétiques le prouvent ». Lorsque ces individus sont exposés à des facteurs déclenchant comme le stress, un choc émotionnel et la prise de certains médicaments (béta-bloquants, sels de lithium et antihypertenseurs), le psoriasis peut se révéler, et il n’épargne personne !

Le dermatologue explique à Madmoizelle :

Le psoriasis peut débuter à tout âge et il concerne aussi bien des nourrissons que des personnes âgées. On constate un pic d’incidences entre 16 et 22 ans, puis entre 57 et 60 ans.

L’évolution de la maladie est imprévisible : on peut présenter une poussée isolée et ne plus jamais en entendre parler ou ne présenter de nouvelles lésions que plusieurs années après. « Comme il s’agit d’une maladie à prédisposition génétique, il faut accepter l’idée qu’on ne peut pas en guérir, mais heureusement, on dispose aujourd’hui de nombreux traitements très efficaces », rassure le professionnel de santé.

Quels traitements pour le psoriasis ?

La prise en charge thérapeutique du psoriasis dépend de sa gravité, de sa localisation, de la surface concernée et du retentissement de la maladie sur la qualité de vie. Dès l’apparition des premières plaques, il est important de consulter rapidement un dermatologue pour pouvoir décider d’un plan d’attaque sur-mesure constitué, selon les cas, de traitements locaux, oraux et/ou injectables.

Le docteur Toni Ionesco nous éclaire :

On dispose de traitements locaux pour traiter les plaques de psoriasis peu étendues en surface : des crèmes, des lotions et des pommades à base de corticoïdes et/ou de vitamine D. Pour les formes plus étendues et plus sévères de psoriasis, le traitement local ne suffit pas et il faut passer à la photothérapie, réalisée dans les services ou cabinets de dermatologie, ou aux médicaments par voie orale comme le méthotrexate et la ciclosporine, qui sont très efficaces, mais qui demandent un suivi rapproché par le dermatologue

Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, d’autres accompagnements thérapeutiques peuvent être envisagés comme les biothérapies, administrées par voie sous-cutanée. Il est important de comprendre que le traitement du psoriasis s’inscrit dans la durée, et qu’il est primordial d’instaurer un dialogue honnête et régulier avec son médecin afin de trouver les solutions les plus adaptées.

Comment soulager une crise de psoriasis ?

En plus des traitements prescrits par le médecin, il est possible d’utiliser des produits cosmétiques pour adoucir la peau.

« Le psoriasis évolue par poussées, avec des périodes d’aggravation des lésions et des périodes plus calmes. Ces poussées sont traitées par des médicaments, mais il ne faut pas oublier de leur associer des émollients bien tolérés et spécialement conçus et testés pour apaiser et diminuer les démangeaisons ou l’inconfort des plaques psoriasiques », explique le dermatologue Uriage.

Des bains à base d’amidon de blé, d’avoine colloïdale ou d’huiles de bourrache, d’amande douche ou de jojoba peuvent aussi aider à calmer l’inflammation et assouplir la peau.

