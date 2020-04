Se teindre les cheveux avec du shampoing violet, l’astuce qui envahit TikTok

Il faut croire que le confinement n’a pas fini d’inciter les gens à tester toutes sortes d’expériences capillaires. Après la coupe de la frange à la maison, ce sont les colorations temporaires qui pullulent sur TikTok !

C’est grâce à un article de Hello Giggles que j’ai découvert la tendance qui suit.

La coloration temporaire au shampoing violet

Attention, avant toute chose, je préfère préciser que je n’ai moi-même jamais testé cette astuce, et je ne suis d’ailleurs pas sûre que ce soit ultra recommandé pour les cheveux (j’y reviens plus bas dans l’article).

L’idée qu’ont eu plusieurs personnes sur TikTok, c’est d’appliquer du shampoing violet, utilisé habituellement pour éliminer les reflets jaunes des cheveux blonds, sur cheveux secs.

Alors que certaines l’utilisent de cette façon pour décupler l’effet anti-reflets jaunes, d’autres ont carrément eu l’idée de le laisser poser comme une coloration, dans le but de teinter légèrement les cheveux de violet.

Le seul problème, c’est que personne sur TikTok ne précise réellement combien de temps le shampoing peut être laissé sur cheveux secs avant de les rendre violets.

Dans la vidéo suivante, l’utilisatrice indique l’avoir laissé 10h, et on peut dire que le résultat est bien plus flagrant !

Le shampoing violet sur cheveux secs, une mauvaise idée ?

Personnellement, je ne suis absolument pas convaincue par cette astuce, bien qu’elle semble efficace.

Ce qui m’interpèle, c’est que pour qu’un produit éclaircisse les cheveux de deux ou trois tons en 5-10min seulement (comme c’est le cas dans ces vidéos), il faudrait qu’il soit particulièrement agressif pour la fibre capillaire.

En effet, la décoloration du cheveu provient forcément d’une détérioration de sa matière et donc de sa pigmentation.

Le truc, c’est qu’un shampoing, c’est plein de tensioactifs, des composants qui permettent de laver les cheveux et qui moussent au contact de l’eau.

Comme l’eau a tendance à combler les écailles de kératine des cheveux, le shampoing ne « rentre » jamais vraiment dans la fibre capillaire. Or, en appliquant le shampoing sur cheveux secs, la fibre n’est protégée par rien et est donc beaucoup plus sensibilisée.

Alors que la couleur d’un shampoing violet neutralise les teintes de jaune quand il est utilisé normalement, je me demande si l’effet « éclaircissant miracle » quand il est appliqué sur cheveux secs ne viendrait pas plutôt des composants agressifs qui s’y trouvent que de sa couleur.

À voir si l’effet serait similaire avec un shampoing classique !

Quoi qu’il en soit, je ne conseille absolument pas d’appliquer cette astuce (qui d’ailleurs ne semble fonctionner que sur les blondes). Les shampoings violets, oui, mais sur cheveux mouillés, por favor !

