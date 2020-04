Quelles sont les conséquences du confinement sur ta transpiration ?

Sortir n’étant plus d’actualité, beaucoup de personnes arrêtent complètement de porter du déodorant. Mais qu’est-ce que ça change pour la transpiration, et pour le corps en général, au juste ?

J’ai interrogé Juliette M., dermatologue, pour y répondre.

Le confinement et les conséquences sur la transpiration

Je ne sais pas toi, mais moi j’ai l’impression de puer beaucoup plus que d’habitude depuis que je suis confinée.

Selon Juliette M., cela peut venir d’un changement d’alimentation et d’hygiène de vie : manger moins équilibré, faire moins d’exercice, être plus stressée, sont des éléments qui influencent grandement les changements d’odeurs corporelles.

Juliette suggère aussi qu’il est possible que le confinement tende à nous rendre plus attentifs à nos odeurs corporelles que d’habitude. Alors qu’en temps normal, nos journées sont trop occupées pour qu’on n’y prête attention, le fait de rester inactifs (ou moins actifs que d’habitude) peut davantage nous focaliser là-dessus.

Pour finir, peut-être que comme beaucoup tu as complètement arrêter de t’épiler les aisselles depuis le début du confinement, ce qui peut également entraîner des odeurs plus importantes car la transpiration est retenue par les poils.

Comme l’explique un autre dermato sur Allodocteurs :

« Ça ne va rien changer en terme de quantité de transpiration, ça va changer en terme d’odeur éventuelle. Effectivement, cela augmente la quantité de bactéries potentiellement présentes. Or, ce sont les bactéries qui font apparaître l’odeur. Sans bactéries, pas d’odeur. »

Perso, j’avais déjà des poils avant, donc ça ne vient sans doute pas de là !

Juliette précise d’ailleurs que malgré les potentielles odeurs liées aux poils, les garder est plutôt une bonne chose pour le corps car l’épilation et le rasage irritent énormément la peau.

Le confinement, finalement, c’est un peu les vacances pour tes aisselles !

Arrêter de porter du déodorant, qu’est-ce que ça change ?

En fait, tout dépend du type de déodorant que tu utilises habituellement.

Si tu utilises un déodorant « simple », c’est-à-dire qui n’est pas un anti-transpirant, arrêter d’en porter ne te fera pas plus transpirer. Il est possible cependant que ta sueur sente plus fort parce qu’elle est habituellement occultée par l’odeur du déo.

En revanche, si ton déodorant habituel est un anti-transpirant et que tu arrêtes d’en appliquer du jour au lendemain, tu vas très logiquement te remettre à transpirer.

Et d’expérience, je sais que la transition qui suit l’arrêt complet d’anti-transpirants peut être assez violente en terme d’odeurs, mais je te rassure, ça finit par se calmer un peu !

Tu continueras bien sûr à transpirer, mais personnellement j’ai l’impression que ma sueur sent vraiment moins mauvais quand je ne mets pas de déo maintenant que j’ai arrêté les anti-transpirants qu’à l’époque où j’en portais tous les jours.

En ce qui concerne les autres effets, Juliette mentionne bien entendu l’aspect positif d’arrêter l’application sur la peau de substances irritantes et parfois controversées qui composent la grande majorité des déodorants (sels d’aluminium, allergisants, parfums…).

Ça peut être l’occasion pour toi de t’habituer à moins dépendre des déodorants traditionnels pour transitionner vers des produits plus sains pour ton corps et pour l’environnement.

Et bien sûr, dernier effet positif au fait de ne plus porter de déodorant : ça te fait faire des économies !

Et toi, comment est-ce que tu vis ton confinement sans déo ?