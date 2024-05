Voici les 4 meilleures séries coréennes à binge-watcher sur Netflix ce week-end

Des intrigues bien ficelées, des personnages attachants, et une belle dose d’émotions vous attendent dans ces quatre séries parmi les plus vues en Corée. Toutes ne comptent qu’une seule saison : de quoi les binge-watcher en un week-end.

Depuis que Squid Game a conquis le monde du streaming en mélangeant suspense, humour noir et critique sociale sanglante, les séries coréennes ont gagné en popularité à l’international. Plus récemment, The 8 Show a ranimé chez nous des envies de faire le plein de romances adaptées de webtoon, de drames sombres sur fond de vengeance et de thriller dans des décors pluvieux. Sur Netflix, on a gardé les 4 séries coréennes les plus acclamées par la critique et le public.

1. Extraordinary Attorney Woo : la série notée 10/10

Une saison (10 épisodes)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Extraordinary Attorney Woo est un incontournable dans le domaine des séries coréennes. En Corée du Sud, le titre de la série est même devenu le 2ème mot-clé le plus recherché par les utilisateurs de Google en Corée en 2022 ! La série obtient même le score de 100% sur Rotten Tomatoes.

La série suit Woo Young-woo, une jeune femme autiste qui rêve de devenir avocate. À cause de son trouble, les cabinets d’avocats refusent de l’embaucher. Mais grâce à un lien avec son père, elle obtient son premier emploi dans un grand cabinet d’avocats de Séoul. Son intelligence et sa mémoire photographique révèlent rapidement ses talents prodigieux : Woo se souvient tout ce qu’elle lit, voit ou entend. Des qualités qui rendent les affaires qui ponctuent la série d’autant plus palpitante. On se rend aussi compte que malgré des difficultés à communiquer, Woo est dotée d’une intelligence émotionnelle rare. De quoi garantir un scénario plein de romances et de rebondissements, comme on les aime.

2. The Glory : la série coréenne la plus vue sur Netflix

1 saison, 16 épisodes

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mise en ligne début 2023, The Glory est devenue la septième série non anglaise la plus regardée sur Netflix.

Tout ce thriller au suspens suffoquant tourne autour d’une histoire de vengeance, inspirée d’une fait divers bien réel.

Le récit suit Moon Dong-eun, une jeune femme qui a survécu à des années de torture physique et psychologique infligées par ses camarades de classe. Couvertes de cicatrices, elle consacre sa vie à orchestrer une vengeance méticuleuse contre tous ceux qui ont fait de sa vie un enfer.

Anesthésiée de tout sentiment, Moon Dong-eun piège ses proies avec une inventivité et une discrétion glaçante. Jusqu’à ce qu’une rencontre rende possible la perspective d’un amour et d’une guérison.

3. Vincenzo : la série qui casse les codes

1 saison, 20 épisodes

Dans l’univers des séries coréennes, il y a un avant et un après Vincenzo. Mélange de drame, de comédie et de suspense, Vincenzo est salué pour son scénario parfaitement ficelé, qui tient en haleine d’un bout à l’autre.

Diffusée en 2021, la série suit Vincenzo Cassano, adopté en Italie par un chef de la mafia et devenu avocat et consigliere. Contraint de retourner à Séoul, il se retrouve impliqué dans un complot dangereux en essayant de récupérer un trésor caché dans un bâtiment délabré.

Le personnage de Vincenzo, interprété par Song Joong-ki, est un mafieux au grand cœur, aussi impitoyable que charmant, un mafieux avec un cœur. La dynamique entre Vincenzo et Hong Cha-young, une avocate déterminée qu’il rencontre à Séoul, ajoute une touche de romance et d’humour à la série. Une série addictive, notée 4,9 étoiles sur 5 sur Google.

4. Twenty-Five Twenty-One : la meilleure série romantique

1 saison, 16 épisodes

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

On a suffisamment parlé de vengeances et de règlements de comptes dans ce top : faisons place aux grands sentiments. Cette série de 2022 est située à la fin des années 90. Elle raconte l’histoire de Na Hee Do, une jeune escrimeuse ambitieuse, et de Baek Yi Jin, un jeune journaliste reporter. Leur rencontre fortuite mène à une relation qui dépasse rapidement les frontières de l’amitié. Parfaite pour explorer toutes les émotions d’une relation, la série suit nos personnages pendant 3 ans. Elle capture les émois de l’adolescence, les rêves et les déceptions et le passage à l’âge adulte. L’alchimie entre Kim Tae-ri et Nam Joo-hyuk créé une alchimie palpable qui rend leur histoire d’amour encore plus poignante.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.