Les gants d’opéra sont à la mode, mais va-t-on vraiment en porter dans la vraie vie ?

Tendance que vont adorer les germophobes : les longs gants qui flirtent avec le coude passent du public de l’opéra aux podiums, et maintenant à la pop culture. Mais peuvent-ils vraiment descendre dans la rue ?

Depuis quelques saisons déjà, les gants d’opéra façon Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany’s tentent de faire une percée mode.

Avant la pandémie, proposer un accessoire aussi sophistiqué pour la vie quotidienne semblait presque déplacé. Mais à mesure que l’Occident se déconfine, ce qui semblait réservé pour les grandes occasions des personnes les plus privilégiées peut même tenter le commun des mortels en quête de revenge dressing (c’est-à-dire de se sursaper car on ne sait jamais de quoi demain sera fait)…

Cela dit, est-ce qu’on va vraiment assumer de porter des gants longs arrivant jusqu’au coude (voire plus) dans la vraie vie ?

De l’opéra aux podiums, et jusqu’à la pop culture

Cette tendance a été aperçue chez le designer Dries Van Noten d’abord, puis popularisée par Kim Jones de Dior Homme ensuite, avant de se retrouver sur tous les podiums, de Gucci à Marc Jacobs, en passant par Prada, Balenciaga, ou encore Valentino — et ce, aussi bien sur les hommes que sur les femmes !

Ce qui peut sembler too much pour le quotidien, voire carrément un déguisement « élite désuète », commence finalement à descendre des podiums à la culture populaire, comme on a pu l’apercevoir avec Olivia Rodrigo dans le clip de Good 4 u : elle dédramatise ses gants d’opéra à une tenue de pom pom girl.

C’est peut-être de cette façon là qu’on peut peut-être adopter cette tendance si elle nous tente : en la décalant complètement par des fringues d’un tout autre registre, a fortiori casual.

De longs gants pour le style… pas du tout pratiques pour les écrans tactiles

Pour les grands soirs ou prendre le métro sans toucher la barre, ou même pour aller au bureau comme s’il s’agissait d’un tapis rouge, les longs gants pourraient donc bien devenir une tendance inattendue de la rentrée (oui, car il fait sans doute trop chaud l’été pour en arborer — le manque de sens pratique au nom du style a ses limites, quand même), et pas que pour les germophobes et les hypocondriaques.

Choisi version seconde peau en nylon ou polyester façon collant, plus romantique en dentelle ou en velours, ou beaucoup plus rock en cuir ou latex, cet accessoire se décline dans de multiples matières pour répondre à toutes les envies.

Notez tout de même que ce caprice stylistique risque de rendre l’utilisation de tout téléphone à écran tactile beaucoup plus compliquée ! Peut-être qu’il peuvent donc aussi aider à se faire une détox numérique dès cet été ?

5 paires de gants qui sont une autre paire de manches

Mais où en trouver ? La tendance ne s’est pas encore beaucoup démocratisée… Alors il faut piocher soit du côté des marques de luxe qui en proposent des modèles hors de prix, soit du côté des marques de gantiers.

Astuce : les modèles les moins chers se trouvent facilement du côté des boutiques de de lingerie, de déguisement, des sexshops, ou encore des sites de seconde main.

Gants en cuir d’agneau, KucLeatherGoods via Etsy, 51,30€.

Gants en velours, Ammarika via Etsy, 18€.

Loup et gants en dentelle Aubade, 54€.

Gants de protection solaire en soie, Lilysilk, 29,99€.

Gants à motifs lunes, Marine Serre, 295 €.

