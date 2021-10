La Converse revient et elle n’a qu’un seul but : nous tuer les pieds 

Elle ne disparaît jamais vraiment, mais se fait parfois plus discrète. Elle, c’est la Chuck Taylor de Converse. Et cet automne, elle recommence à afficher ses couleurs à nos pieds… Tout en leur faisant souffrir le martyre.

À moins que vous ayez un pied magique qui glisse comme celui de Cendrillon dans toutes les chaussures que vous portez, vous n’êtes pas sans savoir que le modèle Chuck Taylor de Converse est un destructeur de petons depuis 1917. Pourtant, celui-ci revient encore et encore… Inlassablement.

Pourquoi a-t-il un tel succès malgré ce gros défaut ? Et comment réussit-il l’exploit de ne jamais vraiment passer de mode face au bal saisonnier des tendances ?

La Chuck Taylor : un modèle versatile

Contrairement à la Air Force One et à la Dunk Low de Nike ou encore à la 550 de New Balance, la Chuck Taylor est plurielle et peut s’adapter à tous les styles. Sa force ? Son nombre incalculable de variations de couleurs, sa forme iconique et ses différents revêtements (cuir, toile enduite ou tissus) qui la rendent incroyablement versatile !

Viendrait-elle donc voler la vedette aux dad shoes qui ont occupé le marché de la sneakers depuis quelques temps ? Hum… Pas si sûr, car malgré toutes ses belles qualités stylistique et son nuancier incroyable, la Chuck Taylor (haute) reste, incroyablement inconfortable.

Douleurs aux talons, sensations d’inconfort pendant les marches longues, crampes dues à une semelle trop plate et caoutchouteuse, petite blessures à cause des coutures qui frottent… Converse nous en fait voir des vertes et des pas mûres avec cette paire pourtant iconique.

Comment rendre une Converse plus confortable ?

En investissant dans une semelle confortable

Ce qui est souvent reproché à la Chuck Taylor, c’est son côté très plat. Ce qui peut, selon les formes de pieds et la sensibilité de chacun, créer de l’inconfort surtout pendant les marches longues.

La bonne astuce ? Y intégrer une petite semelle moelleuse mais fine qui épouse la forme de votre pied. Comme ça, vous gagnerez en confort et n’aurez plus la sensation de marcher à même le sol !

Grosse paire de chaussettes + sèche-cheveux : le bon combo pour les assouplir

Vous sentez que votre paire de Chuck Taylor est trop étroite pour vous ? Bon… Ce n’est pas dramatique !

Enfilez une grosse paire de chaussettes et mettez vos chaussures (ouch, désolée). Ensuite, munissez-vous d’un sèche-cheveux et dirigez l’air chaud vers votre paire. Attention, n’utilisez rien de trop brûlant : le but n’est pas de faire fondre le plastique.

Remuez vos pieds pour travailler le tissu et attendez que vos chaussettes refroidissent. Enlevez vos chaussures et si nécessaire, recommencez l’opération le lendemain.

Alors, ça va mieux ou pas ?

Nos inspirations

Crédits de l’image de une : @symphonyofsilk, @clairerose, @hi_rotte.