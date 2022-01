Emily revient in Paris pour une saison 3 ET une saison 4, cachez vos bérets

Vous en voulez encore ? On ne sait pas, mais vous en aurez encore : Emily in Paris vient d’être renouvelée pour une saison 3 et une saison 4. Cocorico ?

C’est long comme un jour sans baguette-tradition-bien-cuite, cette histoire. Emily in Paris, la série volontairement bourrée de clichés qui transforme notre capitale en carte postale servant de toile de fond aux aventures sentimentalo-professionnelles d’une Américaine bizarrement habillée, va revenir sur Netflix pour une saison 3 ! Et une saison 4.

Vous n’en avez pas fini avec les bérets et les clichés.

Emily in Paris est renouvelée pour deux saisons

Le succès de la saison 1 avait logiquement mené à Emily in Paris saison 2, et Netflix vient d’annoncer que la série rempile pour doubler la mise.

Intrigues amoureuses sur fond de terrasse pavée, outfits improbables que je ne porterais personnellement même pas dans ma cave, idées reçues sur le pays des Lumières et incapacité totale de cette chère Emily à parler français : il y a fort à parier que le cocktail soit de nouveau au rendez-vous. Qu’il soit à votre goût ou non, ça c’est une autre histoire…

Mais bon, en soi, on s’est tapé 4 saisons de Selling Sunset et je ne suis pas sûre que ça soit beaucoup plus réaliste. Alors chère Emily, oui oui, reviens nous voir… mais apprends un peu de français, par pitié !

