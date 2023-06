Lily-Rose Depp a une réponse pour les critiques à The Idol : « L’art n’est que meilleur lorsqu’il divise »

Au cœur des polémiques et des inquiétudes à propos des scènes de sexe explicites de The Idol, Lily-Rose Depp a répondu en affirmant avoir toujours eu conscience de la nature risquée du rôle. Selon elle, le fait que la série ait été décriée confirme sa nature artistique.

En 2022, plusieurs actrices au casting d’Euphoria avaient confié être mal à l’aise sur le plateau de la série à cause de l’abondance des scènes de nu écrites par Sam Levinson. Syndey Sweeney avait par exemple signalé au créateur de la série que certaines scènes où elle apparaissait dénudée n’étaient pas nécessaires.

Lily-Rose Depp a-t-elle vécu une expérience semblable pour The Idol ?

Les réponses de Lily-Rose Depp aux critiques adressées à la série

Alors que la série est sur le point de toucher à sa fin, The Idol n’aura cessé de créer des polémiques notamment suscitées par des scènes de sexe souvent jugées trash et trop nombreuses par les spectateurs. Lily-Rose Depp y tient le rôle principal : elle joue Jocelyn, une pop star en dépression qui tente de faire son retour sur le devant de la scène et tombe amoureuse de Tedros (The Weeknd), un propriétaire de boîte de nuit sordide.

Dans les colonnes de Vogue Australia, la star a pris la défense de ces scènes de sexe. Lily-Rose Depp a soutenu que la dimension provocatrice de The Idol était pleinement « intentionnelle », et qu’elle avait souhaité tenir ce rôle « risqué » :

« C’était vraiment important pour moi et j’avais hâte de le faire. Ça ne me faisait pas peur. Je pense que nous vivons dans un monde hautement sexualisé. Je pense que c’est une chose intéressante à explorer. »

the idol // Source : HBO

Plus encore, Lily-Rose Depp a assuré ne s’être « jamais sentie plus respectée et plus en sécurité sur un plateau », expliquant avoir noué un lien de confiance privilégié avec The Weeknd et Sam Levinson. L’actrice et mannequin a aussi répondu aux détracteurs de la série, affirmant que The Idol aurait été décriée parce que c’est une série artistique :

« Ça ne m’intéressait pas de faire quelque chose de puritain. Ce n’est pas grave si cette série n’est pas pour tout le monde et c’est bien – je pense que l’art n’est que meilleur lorsqu’il divise. Je ne me suis jamais sentie plus respectée et plus en sécurité sur un plateau, honnêtement. »

Même si on ne doute pas de la sincérité et de la bonne volonté de Lily-Rose Depp, on ne peut que se demander si « diviser » est le mot juste pour parler de The Idol. Au contraire : les critiques et les téléspectateurs semblent plutôt être tombés d’accord pour dire que la série était certes tristement problématique mais par-dessus tout, très ennuyeuse…

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.