Tout ça pour ça : The Idol s’arrêtera dès le prochain épisode

La série du créateur d’Euphoria ne comptera finalement que cinq épisodes, au lieu des six prévus à l’origine. Pour l’heure, HBO n’a pas annoncé si la série aurait droit à une saison 2 et se terminerait pour de bon dès la semaine prochaine.

Alors que le quatrième épisode de The Idol a été mis en ligne hier sur Prime Video, le média américain TVLine a annoncé que la série serait écourtée : la série de Sam Levinson s’arrêtera dès le prochain épisode. Au total, cette première saison ne comptera donc que cinq épisodes.

Un choix artistique de Sam Levinson ?

À l’origine, HBO avait commandé six épisodes de la série avec Lily-Rose Depp et The Weeknd, qui n’a cessé de faire couler de l’encre depuis sa sortie le 5 juin. La plupart des critiques et des spectateurs avaient vu dans The Idol un programme aussi problématique que décevant. Est-ce pour cette raison qu’il s’est arrêté plus tôt que prévu ?

Les informations officielles ne vont pas dans ce sens. Si HBO n’a émis aucune déclaration pour l’heure, une source anonyme a confié à TVLine que ce changement était dû à un choix artistique du showrunner Sam Levinson :

« La saison s’est terminée en cinq épisodes après que Sam [Levinson] a pris le relais et apporté des changements significatifs. L’histoire n’en nécessitait que cinq. »

« Jocelyn Forever » : un titre cynique ?

Intitulé Jocelyn Forever, le dernier épisode de The Idol sortira donc ce lundi 3 juillet sur Prime Video.

Quelles que soient les raisons qui ont motivé ce changement de direction, on ne peut s’empêcher d’être questionné par ce titre. Si les premiers épisodes de la série donnaient à voir une image humiliante et rétrograde du personnage féminin, on aurait pu espérer que la suite du programme lui laisserait le temps nécessaire pour évoluer vers de meilleures représentations. On se sera trompées : pour l’heure, tout porte à croire que le destin de Jocelyn sera définitivement scellé dans le cinquième et dernier épisode.

Malgré tout, on n’est jamais à l’abri d’une surprise : The Idol reviendra peut-être pour une saison 2, même si HBO n’a donné aucune information dans ce sens à l’heure actuelle. Affaire à suivre…

