4 actrices d’Euphoria affirment avoir refusé des scènes de nu auprès du créateur de la série

La recette d’Euphoria repose sur des ados, du drama, de la déprime, des paillettes, et des gens à poil. Mais ce dernier ingrédient finit par mettre les actrices mal à l’aise.

On ne sait pas vous, mais nous on en a légèrement plein les bottes d’Euphoria.

Déjà parce que cette saison 2 est globalement une redite de la saison 1, ensuite parce que le monde ne parle plus que de ça. Twitter, Insta, les magazines, les gens en soirée : on en a les pleines oreilles.

Et voilà qu’on apprend que Sam Levinson, le créateur du programme, a tendance à réclamer des scènes de nu non-nécessaires, d’après les principales concernées…

Les actrices d’Euphoria se plaignent des scènes de nu

Dans Euphoria, les scènes de nu ne sont pas rares. D’ailleurs, dès le premier épisode de la saison 2, la série remet le couvert avec Chloé Cherry, qui se retrouve topless en quelques minutes.

Si certaines scènes sont justifiées, d’autres, d’après les actrices, ne le sont pas.

Ainsi, c’est Sydney Sweeney qui, la première, a évoqué le sujet au magazine The Independent. Et bien qu’elle y explique que Sam Levinson avait écrit des scènes incluant de la nudité, elle précise également qu’il a écouté ses réclamations et ne l’a jamais forcée :

Il y a des moments où Cassie était supposée être topless et j’ai dit à Sam : « Je ne crois pas que ça soit nécessaire ici ». Et il répondait : « Ok, dans ce cas, on en a pas besoin ». Je n’ai jamais ressenti que Sam me poussait ou essayait absolument de mettre une scène de nu. Quand je ne voulais pas, il ne m’obligeait pas.

Chloé Cherry, qui a intégré le casting d’Euphoria lors de la saison 2, raconte par ailleurs qu’elle devait également tourner complètement nue pour une scène.

Alors que l’acteur qui joue son petit ami, Tyler Chase, a juste eu le temps de la saluer avant de tourner cette scène, l’actrice spécialisée dans le X a confié :

On venait juste de se rencontrer. Il m’a demandé « Comment tu vas ? » et on a dû tourner la scène. Ça aurait sans doute été plus confortable si l’on avait eu un peu plus de temps pour se connaitre… Sam voulait que la scène soit entièrement nue et Tyler a suggéré que c’était un peu beaucoup, donc finalement on ne la pas fait.

Deux autres actrices, Minka Kelly (qui joue une mère riche dans la saison 2) et Martha Kelly (qui incarne la dealeuse de drogue), ont par ailleurs évoqué le fait que par deux fois, leur script contenait des scènes de nudité avec des actrices plus jeunes, et que Sam Levinson avait dû légèrement les réécrire face à leur malaise.

Dans le passage où Laurie aide Rue à monter dans la baignoire pour lui injecter de la morphine, elle devait à l’origine l’aider d’abord à se déshabiller, dans une ambiance de pédophilie encore plus dérangeante que dans la scène conservée.

Toutefois, sitôt réflexion faite à Sam Levinson que la scène était too much, le scénariste et showrunner l’a réécrite.

Les fans d’Euphoria s’inquiètent

Désormais au courant de l’excès de scènes de nu dans les scénarii d’Euphoria, les fans ont exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux.

« Pourquoi Sam Levinson écrit-il des scènes si inconfortables pour les actrices ? »

« Sam Levinson devrait s’en tenir à la réalisation et laisser d’autres scénaristes écrire à sa place ! »

En effet, et même si Sam Levinson, d’après ce qu’expliquent les principales concernées, ne les forcent jamais à être nues quand elles ne trouvent pas cela nécessaire, il est pertinent de s’interroger sur les raisons qui poussent l’homme de 37 ans à écrire autant de scènes impliquant de la nudité.

Est-ce pour appâter le chaland (on sait que le sexe est un bon élément de vente pour une série) ? Est-ce pour créer la controverse ? Est-ce pour satisfaire la libido des spectateurs ? Est-ce pour son propre bon plaisir ?

Pour l’heure, impossible de le savoir.

Des coordinateurs d’intimité s’assurent du bon déroulé des tournages

Heureusement, HBO a recourt à des coordinatrices d’intimité pour que les tournages se passent au mieux, sans pression, sans violences et sans traumatismes.

La chaine n’a, dès lors, pas dérogé à sa propre règle pour Euphoria — d’autant plus que celle-ci parle en profondeur des traumatismes adolescents.

Ainsi, c’est la coordinatrice Amanda Blumenthal qui supervise les scènes d’intimité. Sydney Sweeney a révélé à ce sujet au ELLE Australia :

Cela ajoute un niveau de confort supplémentaire. J’ai vraiment de la chance car tous mes partenaires sont gentils et Sam Levinson est incroyable. C’est un environnement sûr et sain pour tourner des scènes de sexe et avoir une coordinatrice d’intimité m’aide à me sentir bien et en sécurité, c’est une bonne chose pour mon personnage.

Dès lors il ne reste peut-être plus à Sam Levinson qu’à freiner son écriture frénétique de scènes de nu pour que tout le monde soit à l’aise sur le plateau d’Euphoria.

