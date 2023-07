Après Margot Robbie en Barbie, Lily Collins va incarner Polly Pocket au cinéma

Après le succès de Barbie par Greta Gerwig, Mattel va s’attaquer à la production d’un film d’une autre de ses poupées phares : Polly Pocket.

Polly Pocket incarnée au cinéma par Lily Collins et réalisé par Lena Dunham ? Non, ceci n’est pas une blague.

Après le succès fulgurant de Barbie en salles, l’univers Mattel a prévu de nombreux films inspirés par ses jouets, comme Uno, les Hot Wheels, ou encore Barney le Dinosaure, qui sera réalisé par Daniel Kaluuya selon Vanity Fair.

Et pour Polly Pocket, en plus de placer une actrice en vue – Lily Collins étant la star d’Emily in Paris – les producteurs comptent reproduire la même recette à succès que pour Barbie. À savoir, mettre aux commandes du film une réalisatrice connue pour ses engagements féministes, Lena Dunham.

L’histoire d’une amitié entre une jeune fille et une femme miniature

C’est en 1983 que Chris Wiggs invente la première Polly Pocket, en confectionnant une maison miniature en guise de cadeau pour sa fille. Selon Variety, le film racontera « l’amitié entre une jeune fille et une femme miniature »… Quand on a vu Barbie, on ne peut s’empêcher d’éprouver comme un déjà vu devant ce synopsis.

Le choix de l’actrice, autrice et réalisatrice de la série Girls n’a pas été fait au hasard, elle qui a déclaré que ces poupées miniatures avaient toujours eu une place importante dans son enfance, lui permettant de « s’échapper pendant des heures » : « Elle m’a offert un minuscule monde de magie et d’autonomie dans lequel raconter des histoires, c’est donc plutôt poétique d’aborder ces mêmes idées désormais en tant que réalisatrice », a-t-elle rapporté à Deadline.

De son côté, c’est sur son compte Instagram que Lily Collins disait déjà en 2021 « impatiente de plonger dans ce monde pastel” : « En tant qu’enfant qui était obsédée par les Polly Pocket, c’est un rêve qui devient réalité et je suis impatiente d’emmener ce petit jouet sur grand écran. »

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.