Ce printemps, les santiags reviennent faire un rodéo au top des tendances mode

La botte de cowboy la plus appréciée des villes, la santiag, fait son retour. Et à priori, ce n’est pas pour nous jouer un mauvais tour !

Talons en biais, bouts pointus, surpiqûres apparentes… Il n’y a pas de doutes, la santiag est bel et bien en train de faire son grand retour sur les pavés. Et elle n’en n’est pas à son coup d’essai !

En 2021 déjà, elle réapparaissait gentiment aux pieds des modeuses sous sa forme haute ou encore basse (au niveau de la cheville). Malheureusement, elle s’est rapidement fait voler la vedette par des tendances plus imposantes comme le retour de la Ugg, la chunky boot ou encore les bottes de combat hautes.

Mais puisque 2022 signe le début d’une toute nouvelle ère, voilà que la santiag revient. Il n’y a qu’à se balader dans la rue ou ouvrir votre feed Instagram pour voir que la tendance commence à s’imposer et à devenir majeure. Mais quelle est la recette de ce succès ?

@ranchroadboots

La polyvalence, le plus bel atout des santiags

L’avantage avec les santiags, c’est qu’elles sont plutôt malléables, faciles à porter et à détourner.

Que vous ayez envie de les adopter avec une paire de jeans, un crop top et un blazer ou de les sortir de leur contexte en les associant à une robe romantique, elles passent toujours comme une lettre à la poste ! Et ce, malgré les changements de saisons.

Le style bien affirmé des santiags

Mais leur extrême polyvalence ne les empêche pas de porter haut et fort leur débordante identité. Colorées ou monochromes, les santiags reviennent sur le devant de la scène sans grand changement et c’est d’ailleurs ce qu’on attend d’elles.

Exit les modèles détournés, visant à obtenir plus de confort ou une silhouette moins marquée : les boots de cow-boy (ou de cow-girl) sont à prendre — telles quelles — ou à laisser. Et lorsqu’on se prête au jeu, des looks plutôt aventureux et iconiques peuvent voir le jour. C’est la magie de la mode !

Nos inspirations santiags

Notre shopping santiags

Santiags vertes, Stradivarius, 59,99€

Santiags colorées, Raid, 64,99€

Bottes en cuir lisse, Ganni, 367,50€

Santiags en croûte de cuir, Zara, 79,99€

Bottines western, Jonak, 141€

Crédits de l’image de une : @postmodernindigenous.

