Les Ugg sont de retour, alors voici comment les porter en 2021

Alors qu’on a toujours aimé les détester, les Ugg font leur grand retour cette saison. Comment les porter ? Quel est LE modèle qui va peut-être vous faire flancher ? On fait le point.

Si vous trainez souvent sur Instagram à la recherche de nouvelles tendances, vous avez sûrement dû voir passer pas mal de Ugg ces temps-ci. Ces bottes fourrées d’une moumoute ultra confortable étaient, il y a une dizaine d’année, un must-have que bon nombre de personnes avaient dans leur dressing pour garder leurs pieds au chaud tout l’hiver. Malheureusement, cette lubie s’est essoufflée avec le temps (sans vraiment disparaître pour autant).

Si le turn over des tendances y est pour quelque chose, il s’accompagne d’une certaine lassitude de voir ces boots si confortables devenir de véritables éponges à chaque fois que la pluie avait décidé de se pointer…

Et si les mini boots classiques (ces bottines qui montent plus haut que la cheville) sont de retour dans une multitude de coloris, ce sont surtout les ultra mini boots Ugg et les chaussons Tasman qui nous inspirent cette saison.

Très très courtes, ces pièces sont portées comme de véritables pantoufles d’extérieur par des personnalités comme Gigi Hadid, Elsa Hosk, Rihanna, Bella Hadid ou encore Shanina Shaik. Comment font-elles pour rendre ces chaussures à l’apparence un peu ingrate très stylées ? Telle est la question !

Comment porter les Ultra Mini Boots ou les chaussures Tasman ?

Porter la Ugg sans faute de goût, ce n’est pas si facile. Et si certaines personnes arrivent à le faire sans commettre d’impair, c’est parce qu’elles coupent leur côté chausson avec une tenue plus millimétrée, plus pointue.

Elsa Hosk, par exemple, a décidé de porter les slippers avec un jean ivoire, un t-shirt blanc et un blazer taupe. Evidemment, cette mise en situation date d’il y a quelques semaines, mais vous pouvez totalement ajouter un pull en laine au t-shirt et remplacer le blazer par un long manteau droit ou un manteau en moumoute.

De son côté, Shanina Shaik a choisi de mettre en avant sa paire de Ugg en portant un tailleur noir 7/8ème et une veste ajustée à la taille. Un parti pris risqué qui est pourtant très harmonieux.

Et vous, vous les porteriez comment vos Uggs ?

Nos inspirations

Quelques Ugg pour sauter à pieds joints dans la tendance

Ultra mini classic, Ugg, 149,95€

Chaussons Tasman, Ugg, 109,95€

Des chaussures chaudes mais fragiles

Vous devez probablement vous en être aperçue à vos dépends il y a quelques années, mais les Ugg, ne sont pas vraiment des chaussures d’hiver en réalité. Fabriquées pour tenir les pieds des surfers au chaud après une session sur les vagues, elles sont en fait, dédiées aux chaleurs sèches de… l’été !

Et s’il est totalement possible de les porter en automne ou encore en hiver, il faudra quand même les imperméabiliser au préalable et leur fournir un traitement anti-taches, histoire de ne pas vous retrouver avec de grosses marques qui ne partent pas sur le daim. Pluie, neige… Cette matière n’est pas vraiment fan des temps humides.

Alors même si vous les avez protégées, restez vigilantes si vous voulez les garder quelques années !

