Comment reporter vos tenues de fête même après le réveillon

Vous avez flashé sur une pièce que vous ressortez uniquement pour Noël et le Nouvel An ? Voici quelques conseils pour mettre des paillettes dans sa vie toute l’année !

C’est généralement le mois avant les fêtes de fin d’année que l’on commence à se soucier de ce que l’on va porter au repas de famille et/ou pour le Nouvel An. Pour marquer le coup, la coutume veut que l’on porte des vêtements brillants, recouverts de strass, à la coupe particulière…

C’est bien normal, les fêtes sont souvent l’occasion de revoir des personnes qu’on ne voit qu’une seule fois dans l’année et donc de se la raconter avec un super look (bah quoi ? C’est vrai !). Et c’est aussi le moment où l’on s’autorise des « fantaisies » côté style.

Combinaison short cache cœur, Kiabi, 18,00€

Mais au fond, pourquoi se cantonner à cette période de l’année ? Autorisez-vous à porter ce qu’il vous plaît quand vous le voulez !

Prenez plutôt les célébrations de décembre et janvier comme une aubaine pour tester vos plus beaux looks, voir s’ils vous conviennent réellement et si vous vous y sentez bien. D’ailleurs si vous êtes à la recherche d’un vestiaire festif, la collection Kiabi disponible actuellement va très certainement vous taper dans l’œil.

Vous y trouverez des pièces intemporelles qui plairont à toutes les générations et pour toute la famille. Une sélection plein de pep qui vous donne envie de vous déhancher jusqu’au bout de la nuit rien qu’à la regarder.

Découvrir la collection de fête de fin d’année Kiabi

Des vêtements que vous allez vouloir porter toute l’année ! Et si vous n’êtes toujours pas convaincue après ce monologue, voici deux raisons qui vont vous convaincre.

Bien choisir sa tenue de fête pour être sûre de la reporter

Vous connaissez ce vieil adage : c’est dans les vestiaires de nos grand-mères que se cachent des trésors. Et si vous commenciez déjà par vous tourner vers votre placard ?

Les pièces que vous avez dégotées avec amour pour les fêtes sont généralement des articles que vous allez conserver des années. Ce sont des vêtements qui vous ont certainement valu de jolis compliments quand vous les avez enfilés. Alors pourquoi booster son égo une seule fois dans l’année ?

Le secret pour avoir envie de les remettre est de choisir des vêtements dans lesquels vous êtes à l’aise, et qui vous donnent de l’assurance.

Blouse avec imprimé argenté, Kiabi, 10€

Du coup, exit les tenues trop serrées, même pour une soirée : vous sentir saucissonnée vous empêchera de profiter pleinement du moment. Une tenue qui ne vous a pas rendue heureuse, ne vous donnera pas envie de la remettre, c ‘est évident.

Dans le même jus, quelque chose de plus court que ce que vous portez habituellement peut provoquer de l’inconfort. Comme pour l’exemple précédent, il faut être à l’aise !

Casser le côté fête avec un peu de sobriété

Si vous attachez de la valeur sentimentale à vos vêtements, les pièces et accessoires que vous prenez soin de vous offrir ont certainement une signification toute particulière. Mais une fois au placard, quand les ressortez-vous vraiment ? Vous n’avez pas acheté ce sublime ensemble ou cette fabuleuse robe pour qu’elle reste rangée…

Alors j’en conviens : vous n’avez peut-être pas envie de ressembler à une boule à facettes en journée. Mais tout est une question de mesure ! Pour y aller doucement, et ne pas vous sentir déguisée, essayez de ne porter qu’une seule pièce de votre tenue de fête à la fois. Par exemple, si vous portiez un ensemble, essayez de n’enfiler que le haut ou que le bas, et de casser la tenue avec quelque chose de plus sobre.

Si au Nouvel An vous portez une tenue près du corps, venez casser la silhouette avec une pièce plus large. Une veste de blazer avec des épaulettes ou un pantalon large feront parfaitement l’affaire.

Et pourquoi ne pas se diriger carrément vers le vestiaire masculin, pour un look faussement négligé et en réalité très travaillé, pile dans la tendance ? Cela vous donnera des airs de « je suis une bombe sans le faire exprès » !

Pantalon Wide Leg, Kiabi, 20,00€

Rappelez-vous que la mode doit rester une manière de vous amuser, alors ne vous empêchez pas de rajouter de la joie dans votre vie : ce serait dommage.

En espérant que ces deux arguments vous donneront des idées stylistiques et des indications pour vous sentir bien dans vos tenues ! Alors si vous choisissez des looks de fêtes dès maintenant, n’oubliez pas de choisir des pièces dans lesquelles vous vous sentez bien, c’est le plus important.

Et si vous avez besoin d’inspiration, n’hésitez pas à vous tourner vers la collection Kiabi. Pour ne rien gâcher, cette ligne propose un très large éventail de tailles, et reste très accessible financièrement.

Et si jamais vous avez une de ces fameuses fringues trop serrées ou échancrées dans votre placard, la vie est trop courte, pour elles comme pour vous : donnez-les ou vendez-les ! Kiabi a lancé il y a quelques mois sa plateforme de seconde main, sobrement appelé : Seconde main by Kiabi. Ça tombe bien, non ?

