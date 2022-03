Alerte à Calabasas : Kim Kardashian sort ses premiers maillots de bain Skims

La star de télé-réalité bien née devenue femme d’affaires milliardaire décline son empire de lingerie Skims à l’univers du bain. Du bikini rikiki aux vêtements plus couvrants, du XXS au 4XL !

Elle s’avère tellement polarisante qu’on pourrait presque changer l’orthographe de l’adjectif clivante avec un K en son honneur. Alors qu’elle suscite la controverse depuis sa dernière sortie renforçant le mythe de la méritocratie (« Levez vos p*tains de fesses et travaillez plus dur » conseille-t-elle aux femmes pour réussir en affaires auprès de Variety), la bien née Kim Kardashian profite de son regain de visibilité pour étendre son empire de sous-vêtements au maillot de bain.

Valorisée au milliard de dollars, la marque de shapewear Skims se décline depuis le 18 mars 2022 pour vous accompagner jusqu’à la piscine ou à la mer. Kim Kardashian oblige, il s’agit principalement de pièces unies dans des tons neutres (ocre, amande, cacao, gris, noir). Mais un joli pervenche et un vibrant cobalt sont également de la partie.

Toutes les pièces se déclinent des tailles XXS au 4XL : un une-pièce non-décolleté parfait pour la piscine municipale, des monokinis aux jeux de découpes audacieux pour des marques de bronzage improbables, différentes variantes de itsi bitsi petit bikini, mais aussi plein de vêtements de bain plus couvrants.

Et ces derniers s’avèrent particulièrement rafraîchissants : une sorte de cache-cœur crop à manches longues, un t-shirt crop, un haut qui recouvre le buste et à manches longues, une jupe fendue longueur mi-mollet (façon sarong), une mini-jupe, un cycliste, une brassière classique ou tube, un maillot une-pièce manches longues, ou encore une combi de cycliste (la pièce la plus chère, à 105€) deviennent ainsi des vêtements de bain plutôt couvrants, ce qui est rare à trouver dans un tel panel de taille, de couleurs, et d’options.

À partir de 30€ la culotte ou le haut de bikini (donc 60€ l’ensemble), la collection de bain Skims de Kim Kardashian s’offre donc le mérite d’être plutôt accessible, inclusive, et de se prêter au mix & match afin de se composer l’ensemble de bain parfait pour soi.

Découvrez les vêtements de bain Skims

À lire aussi : Ce maillot de bain rose de Cassie (Euphoria) a déjà mis 500 personnes sur liste d’attente

Crédit photo de Une : Skims.