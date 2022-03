Ce maillot de bain rose de Cassie (Euphoria) a déjà mis 500 personnes sur liste d’attente

La série Euphoria est décidément très influente. Après la diffusion de l’épisode 4, voilà que le maillot de bain rose porté par Cassie (jouée par Sydney Sweeney) devient un must-have. Et si vous voulez vous le procurer, sachez qu’il faudra vous mettre sur liste d’attente…

Que vous regardiez Euphoria ou pas, cette série a eu des répercutions sur votre quotidien. Comment ? En influant tout simplement sur le monde de la mode et de la beauté qui gravite tout autour de vous. Liner graphique par-ci, tailleur écolier à carreaux par-là… Vous ne vous en apercevez pas forcément, mais les marques utilisent des références d’Euphoria partout ! Alors forcément, quand l’un des personnages principaux (Cassie en l’occurence), s’affiche dans la série portant un maillot de bain rose ajouré, tout le monde cherche à dégainer la carte bleue en premier. Sauf que… Les stocks sont un peu limités.

@HBO

Le maillot de bain star de la série Euphoria

Si la mode et la beauté font partie intégrante de la série, on ne pensait pas qu’un simple maillot de bain une pièce rose pouvait avoir autant la côte. Comme un sac à main tendance ou une paire de baskets introuvable, cette pièce lacée signée Frankies Bikinis a pulvérisé les records de recherche après la diffusion de l’épisode 4, selon Glamour UK.

Et si vous voulez mettre la main dessus, il faudra vous mettre sur une LOOOOONGUE liste d’attente. Glamour recense déjà plus de 500 inscrits, mais plus la série est regardée et plus ce nombre augmente, évidemment. Pourtant, ce maillot est tout de même vendu à la coquette somme de 250€ ! Un prix élevé, même si ce dernier est composé de 80% de Nylon et de 20% de Spandex. Ça change du polyester !

Mais puisque la mode a des raisons que la raison ignore, on vous laisse le soin de voir si le jeu en vaut la chandelle ou pas… Et sinon, on a trouvé une équivalence beauuuucoup moins chère pour vous. Mais faites vite, on n’est pas sûre de pouvoir retenir la cohue très longtemps.

Shoppez le maillot de bain de Cassie

Maillot de bain une pièce rose, Frankies Bikinis, 250€

Shoppez son alternative

Maillot de bain une pièce rose, ASYOU, 27,15€

Crédits de l’image de une : @HBO.